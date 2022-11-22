У Toyota появился новый необычный кроссовер — журнал За рулем

У Toyota появился новый необычный кроссовер

Автомобиль получил трансформируемый салон с тремя рядами сидений.

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Toyota выпустила новое поколение кроссвэна Innova. У него больше нет рамы, и построен он на платформе TNGA.

Дизайнеры Toyota отлично поработали, и новинка больше похожа на кроссовер, чем на минивэн. Передняя часть получила огромную решетку радиатора, необычные «воздухозаборники» по бокам бампера с установленными в них дневными ходовыми огнями и узкие фары.

У Toyota появился новый необычный кроссовер

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В профиль, благодаря линии окон, автомобиль напоминает Highlander, а сзади, из-за фонарей, машина немного похожа на Nissan X-Trail.

У Toyota появился новый необычный кроссовер

Toyota Innova имеет длину 4755 мм, ширину 1850 мм и высоту 1795 мм, а его колесная база составляет 2850 мм. Машина стала длиннее и шире на 2 см, а колесная база увеличилась на 10 см.

У Toyota появился новый необычный кроссовер

В салоне Innova установлены три ряда сидений. Возможны два варианта компоновки — для семи или для восьми пассажиров. На втором ряду могут устанавливаться два капитанских кресла с выдвижными подставками для ног.

У Toyota появился новый необычный кроссовер

Также есть 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и два дополнительных 10-дюймовых экрана, установленных на спинках передних сидений — для задних пассажиров. В более богатых комплектациях предлагается кожаный салон с вставками из искусственного дерева или алюминия, беспроводная зарядка на втором ряду, четыре розетки USB-C и большой люк в крыше.

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В базе кроссвэн оснащается 2-литровым двигателем мощностью 174 л.с., а в топе — гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литрового мотора Dual VVT-i мощностью 152 л.с. и электродвигателя мощностью 111 л.с. Привод исключительно передний, а коробка — вариатор.

Стоит Toyota Innova Zenix в Индонезии от 419 млн рупий (1,62 млн рублей). В максимальной комплектации кроссвэн обойдется в 601 млн рупий (2,33 млн рублей). Вскоре модель появится и на других рынках.

Фото: Toyota

У Toyota появился новый необычный кроссовер

Автомобиль получил трансформируемый салон с тремя рядами сидений.

У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372997У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372998У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372999У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372995У Toyota появился новый необычный кроссовер
У Toyota появился новый необычный кроссовер

Автомобиль получил трансформируемый салон с тремя рядами сидений.

У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372997У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372995У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372998У Toyota появился новый необычный кроссовер — фото 1372999У Toyota появился новый необычный кроссовер
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