Новый VW Tiguan - первые фото и дата начала продаж

Среднеразмерный кроссовер по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями.

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Volkswagen Tiguan третьего поколения проходит испытания на дорогах общего пользования, где уже попал в объективы.

Судя по сделанным фотографиям, компания не намерена кардинально менять внешность кроссовера. Вероятно, до неузнаваемости модель изменится ближе к 2030 году, когда модель станет электромобилем. Либо будет полностью забыта и заменена электрокроссовером ID.4.

Пока же — хорошая новость: новинку оснастят двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми и дизельными.

На снимках видно, что модель получит новую решетку радиатора. Ее верхняя часть, находящаяся между фарами, будет закрытой, а продуваться моторный отсек будет через огромный воздухозаборник, расположенный ниже.

Своими пропорциями новинка напоминает нынешний Tiguan второго поколения, но, кажется, кроссовер станет немного больше. В результате модель может получить 7-местный салон и забрать покупателей у кроссовера Touareg.

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Построен Tiguan на платформе MQB Evo, которая лежит в основе восьмого поколения Golf, Audi A3 и Skoda Octavia. Это позволит оснащать новый Tiguan гибридными силовыми установками.

Базовым может стать 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с. Также доступна версия eTSI с технологией мягкого гибрида. Дизельные версии получат мощность 150 и 200 л.с., а гибридная — 241 л.с. Возможно появление и проспортивной версии Tiguan R.

Обновленный Kia Seltos — кроссовер избавился от ряда недостатков и получил новый мотор, а возможности машины показали в видео.

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Фото: Autoexpress.co.uk