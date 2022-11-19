Топ-10 самых надежных машин 2022

В течение многих лет Consumer Reports составляет рейтинги самых надежных и ломучих автомобилей. Оцениваются они по 100-бальной системе.
Как вы могли уже догадаться, в рейтинге самых надежных моделей есть автомобили Toyota и Lexus. Но в этом году не обошлось без приятного сюрприза — среди надежных машин оказались также BMW и Mini.
Как отметили в Consumer Reports, наиболее надежным типом транспортных средств остаются седаны. Их средний балл составляет 58, тогда как средний балл кроссоверов и внедорожников достигает лишь 51, а минивэнов и пикапов — 44 и 39 соответственно.
Список самых надежных автомобилей 2022 года выглядит так:
10. Toyota Prius Prime: 77 баллов,
9. BMW 3 Series: 80 баллов,
8. Subaru Crosstrek: 80 баллов,
7. Toyota Corolla: 81 балл,
6. Lincoln Corsair: 82 балла,
5. Mazda MX—5 Miata: 85 баллов,
4. Toyota Prius: 89 баллов,
3. Mini Cooper: 89 баллов,
2. Lexus GX: 91 балл,
1. Toyota Corolla Hybrid: 93 балла.
Исследование показало, что надежность гибридных автомобилей в этом году выросла.
В ходе исследования учитывались многие особенности автомобилей, среди которых даже такие мелочи, как скрипы и дребезжание, а также серьезные поломки наподобие отказа трансмисии.
- Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — вы только посмотрите на этот огромный «проектор» перед лобовым стеклом!
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Mohit Suthar / Unsplash