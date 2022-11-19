Названы 10 самых НЕнадежных машин 2022

В этот раз список от Consumer Reports преподнес сюрприз.

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Каждый год Consumer Reports составляет рейтинги самых надежных и ненадежных автомобилей, которые оцениваются по 100-бальной системе: чем выше балл, тем надежнее машина.

Исследователи обнаружили, что сегодня седаны являются самой надежной категорией транспортных средств. Кроссоверы и внедорожники же оказались в общей своей массе менее надежными, что можно списать на их большую массу и наличие систем, которые есть не у всех седанов.

Список самых ненадежных автомобилей, с которыми чаще всего возникали проблемы, выглядит так:

10. Jeep Wrangler: 24 балла,

9. Mercedes-Benz GLE: 23 балла,

8. Jeep Gladiator: 21 балл,

7. Chevrolet Silverado 1500/GMC Sierra 1500: 19 баллов,

6. Chevrolet Bolt: 17 баллов,

5. Ford Explorer: 16 баллов,

4. Nissan Sentra: 9 баллов,

3. Lincoln Aviator: 8 баллов,

2. Hyundai Kona Electric: 5 баллов,

1. Ford F-150 Hybrid: 4 балла.

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Удивительно, что в список попал электромобиль Hyundai Kona Electric, тогда как автомобили этой марки с бензиновыми двигателями достаточно надежны. Не отличается надежностью и другой электромобиль — Chevrolet Bolt. Среди худших также оказались два Джипа — Wrangler и Gladiator.

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Фото: Joshua Woroniecki / Unsplash