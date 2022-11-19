Названы 10 самых НЕнадежных машин 2022 — журнал За рулем

Названы 10 самых НЕнадежных машин 2022

В этот раз список от Consumer Reports преподнес сюрприз.

Материалы по теме
Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Каждый год Consumer Reports составляет рейтинги самых надежных и ненадежных автомобилей, которые оцениваются по 100-бальной системе: чем выше балл, тем надежнее машина.

Исследователи обнаружили, что сегодня седаны являются самой надежной категорией транспортных средств. Кроссоверы и внедорожники же оказались в общей своей массе менее надежными, что можно списать на их большую массу и наличие систем, которые есть не у всех седанов.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Список самых ненадежных автомобилей, с которыми чаще всего возникали проблемы, выглядит так:

10. Jeep Wrangler: 24 балла,
9. Mercedes-Benz GLE: 23 балла,
8. Jeep Gladiator: 21 балл,
7. Chevrolet Silverado 1500/GMC Sierra 1500: 19 баллов,
6. Chevrolet Bolt: 17 баллов,
5. Ford Explorer: 16 баллов,
4. Nissan Sentra: 9 баллов,
3. Lincoln Aviator: 8 баллов,
2. Hyundai Kona Electric: 5 баллов,
1. Ford F-150 Hybrid: 4 балла.

Материалы по теме
Названы наиболее подорожавшие машины с пробегом

Удивительно, что в список попал электромобиль Hyundai Kona Electric, тогда как автомобили этой марки с бензиновыми двигателями достаточно надежны. Не отличается надежностью и другой электромобиль — Chevrolet Bolt. Среди худших также оказались два Джипа — Wrangler и Gladiator.

  • От Горячего Ключа до Адлера построят еще одну дорогу — доехать до Абхазии можно будет за 1,5–2 часа вместо 10.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Joshua Woroniecki / Unsplash

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров493
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: