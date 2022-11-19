Обновленный Kia Seltos - что нового, когда ждать

Кроссовер избавился от ряда недостатков и получил новый мотор, а новые возможности машины показали в видео.

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На автосалоне в Лос-Анджелесе был представлен обновленный Kia Seltos. Его дизайн стал менее грубым: появилась увеличенная решетка радиатора в виде носа тигра, которую можно оснастить светодиодами в стиле «Звездная карта», а ниже — новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, в которые вписаны вертикальные противотуманные фары.

Задний бампер тоже новый, как и фонари, соединенные горизонтальной полосой. Также кроссовер получил новые колесные диски и новые цвета кузова — Pluton Blue (условно синий, на фото), Fusion Black (черный) и Valais Green (зеленый).

Также будет предлагаться особая версия X-Line, которая отличается «бронзовой» решеткой радиатора, глянцевыми акцентами черного цвета, багажником на крыше и эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Салон считался слабым местом Seltos, и в Kia решили доработать и его. Инженеры установили новую панель климатической системы с 4,2-дюймовым дисплеем, а также два 10,25-дюймовых экрана — цифровую панель приборов тачскрин информационно-развлекательной системы.

Также появились новые опции, такие как задняя дверь с электроприводом и вентиляция передних сидений.

Под капотом находится знакомый 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 149 л.с. и 180 Нм, работающий в паре с вариатом. Это сочетание может дополняться системой полного привода.

Турбомотор объемом 1,6 литра модернизировали. Теперь его мощность составляет не 177, а 198 л.с. И главное — вместо 7-скоростного робота с двойным сцеплением двигатель сочетается с 8-скоростным автоматом, которая, как мы надеемся, более совершенна, чем робот.

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Появилось и несколько новых улучшенных систем помощи водителю: предотвращения столкновений при движении вперед, обнаружение пешеходов и велосипедистов, предупреждения о столкновении с транспортом в слепых зонах, предупреждения о действующих на участке дороги ограничениях скорости и ряд других.

Ожидается, что обновленный Kia Seltos поступит в продажу в первой половине 2023 года. Цены будут объявлены позже.

Фото: Kia