Открылась школа военных водителей

Новый учебный центр заработал в Забайкалье, где мобилизованных военнослужащих учат управлять грузовым транспортом с прицепами.

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Младших специалистов мотострелковых и танковых войск начали готовить в учебном центре Восточного военного округа, расположенном в Забайкальском крае.

Прошедшие обучение мобилизованные военнослужащие получат право управления грузовыми автомобилями и тягачами с прицепами категорий С и Е.

«В учебном центре создана современная материально-техническая база для качественного и интенсивного обучения военнослужащих. В учебном корпусе воинской части оборудован класс, оснащенный новыми компьютерными тренажерами, позволяющими моделировать различную дорожную обстановку и менять ее в зависимости от уровня подготовки обучаемого», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также в учебном центре есть специальная площадка с дорожной разметкой и знаками. Но главные занятия проводятся на автодроме, где отрабатываются специальные приемы вождения для преодоления различных препятствий.

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Обучение вождению ведется и на городских улицах — в одном из районов краевого центра. При этом учащиеся управляют военными тягачами повышенной проходимости и грузоподъемности КАМАЗ и Урал.

Обучение длится два месяца, после чего военнослужащие допускаются к сдаче комплексного экзамена в ГИБДД и получают водительские удостоверения с открытыми категориями С и Е.

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Фото: Виталий Тимкив/ТАСС