Хотели Ford Bronco? Он появился в России

Новый внедорожник предлагается в максимальной комплектации и может быть дооснащен внедорожным оборудованием.

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Ford Bronco уже давно считается классическим американским внедорожником. В США его всегда любили. По этим причинам он снялся во многих фильмах. Сегодня в США продается новое поколение автомобиля, появившееся в 2020 году. На него до сих пор сохраняется огромная очередь — Ford не справляется со спросом, и покупатели негодуют, о чем пишут американские СМИ.

Но, несмотря на дефицит, внедорожник предлагается и у нас — дилеры завозят его по схеме параллельного импорта и готовы даже поставлять Bronco на заказ, под конкретного покупателя.

Объявление о продаже Ford Bronco появилось на Авто.ру. Это версия в максимальной комплектации, с 2,7-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 310 л.с.

В оснащение автомобиля входят, например, 4 подушки безопасности, система предотвращения столкновений, датчик усталости водителя, система стабилизации рулевого управления, система контроля слепых зон, автоматический корректор фар, 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, электрорегулировка рулевой колонки, несколько режимов движения, система бесключевого доступа, электропривод зеркал и электростеклоподъемники на всех дверях, премиальная аудиосистема, кожаный салон, электрорегулировка передних сидений, люк в панорамной крыше, обогревы, в том числе рулевого колеса, полноразмерное запасное колесо и многое другое.

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Стоит такой Ford Bronco 9 180 000 рублей, но при желании можно заказать машину не в максимальной коллекционной комплектации First Edition, а более простую версию, сэкономив при этом 2–3 млн рублей.

Назван простой способ успокоить лихачей — агрессивное вождение сложно зафиксировать, и привлечь нарушителя к ответственности тоже непросто, а значит, стоит бороться с его причинами, считают эксперты.

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Фото: Авто.ру