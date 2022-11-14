Назван простой способ успокоить лихачей

Агрессивное вождение сложно зафиксировать, и привлечь нарушителя к ответственности тоже непросто. А значит, стоит бороться с его причинами, считают эксперты.

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По итогам 9 месяцев 2022 года в России зарегистрировано 17 241 (21,6%) ДТП, связанное с нарушением скоростного режима движения. В результате таких происшествий погибли 2810 и ранены более 11 тысяч человек.

Виновниками подобных ДТП становятся не столько невнимательные или неопытные водители, сколько лихачи, безответственно превышающие скорость. Есть ли способы заставить их снять ногу с педали газа?

Что такое «лихачество»

30 мая 2016 года постановлением Правительства РФ в Правила дорожного движения был введен термин «опасное вождение». Данное понятие подразумевает неоднократное совершение действий, направленных на несоблюдение ПДД. Под эти действия попадает преднамеренное сокращение дистанции между автомобилями, подрезание, резкое торможение, которое не требуется для избегания столкновения, препятствование обгону, а также намеренное повреждение транспорта участников движения.

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Еще одна черта агрессивного вождения — злостное нарушение скоростного режима, которое в народе принято называть «лихачеством». Между тем, скорость — основная причина тяжких последствий при ДТП, а по данным столичной Госавтоинспекции, несоответствие скорости конкретным условиям входит в пятерку наиболее частых причин смертельных ДТП.

Несмотря на то что в ПДД термин «опасное вождение» и характерные для него маневры описаны, в действующей редакции российского КоАП санкции за агрессивную езду так и не появились: эксперты и законодатели не смогли сойтись на объективной квалификации поведения водителя как «опасного».

Как остановить лихача

Российские эксперты по безопасности дорожного движения признают, что административная ответственность за превышение скорости не останавливает нарушителей. В разы эффективнее могут сработать штрафы в совокупности с совмещенным контролем камер фотовидеофиксации и инспекторов ГИБДД. Такой метод контроля — система «Пит-стоп» — уже используется на дорогах Москвы и области.

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Также действенным способом «успокоить» лихачей на наших дорогах, как считает генеральный директор Общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая, может стать применение метода контроля скорости на протяженном участке дороги, когда скорость автомобиля измеряется с помощью двух синхронизированных камер, которые фиксируют госномер транспортного средства и точное время проезда в начале и в конце контролируемого участка. При этом комплекс, расположенный в конце участка, вычисляет скорость, с которой автомобиль его преодолел. Среди водителей эту технологию «парных камер» называют «контроль средней скорости».

Мнение эксперта

генеральный директор Общественной организации «Союз безопасности дорожного движения»

— Такой метод контроля положительно влияет на манеру вождения: на контролируемых протяженных участках скорость транспортного потока становится более равномерной и спокойной, исключаются резкие попутные маневры — следовательно, такой метод может стать одним из инструментов профилактики опасного вождения. Подобная технология контроля побуждает водителей поддерживать единую скорость на протяжении всего участка дороги, а не снижать ее исключительно перед камерой, — объясняет эксперт. — Этим мы избавляемся от необоснованных ускорений и торможений — так называемого «эффекта кенгуру». Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ опубликовал результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что на участках контроля средней скорости количество столкновений снижается до 13 раз больше по сравнению с участками, не оснащенными камерами, а количество погибших, например, в летний период — в 4,5 раза — разве это не доказательство того, что метод эффективен?

Названы марки с самыми провальными продажами (а один известный бренд продал в октябре один-единственный автомобиль на всю страну).

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