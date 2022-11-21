Нива получит новую версию Спорт и мощный мотор

Также внедорожник будет отличаться и рядом других серьезных доработок.

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Версия Lada Niva Legend Sport будет оснащаться двумя двигателями. Это 90-сильный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра от Лады Гранты и 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра.

Конструкция кузова потребует некоторых изменений, над которыми работают специалисты компании Lada Sport. Как пишет Avtograd news, ряд решений могут впоследствии появиться на обычных версиях Нивы.

Установка 122-сильного невозможна без доработки ходовой части, и эта работа уже проведена. Такая Нива участвовала в ралли «Шелковый путь» в качестве автомобиля техподдержки (на фото ниже).

Лада Нива Спорт с 1,6-литровым двигателем будет выпускаться в достаточно больших количествах, тогда как версии со 122-сильными двигателями, скорее всего, станут собираться под заказ.

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Надо полагать, что желающих купить Ниву с мотором 1.8 будет немного. И дело не только в ожидаемой дороговизне машины. Данный двигатель, имея увеличенный ход поршня, склонен к масложору, о чем «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, уже писал.

Купить новую версию Нивы Легенды можно будет уже летом 2023 года.

Фото: Международное ралли «Шёлковый путь», АВТОВАЗ