Названа главная проблема двигателя Лады

Приятно иметь под капотом 122 л.с. вместо обычных 106 л.с. Но прежде стоит кое-что узнать о вазовском моторе 1.8.

Двигатель ВАЗ-21179, рабочий объем которого составляет 1,8 литра, был спроектирован на базе хорошо зарекомендовавшего себя мотора ВАЗ-21127. Выпускается он с 2016 года и может показаться отличным вариантом, проверенным временем. Но это не совсем так, предупреждает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин.

У двигателя, помимо дорогого обслуживания, есть существенные минусы. В частности, масложор. При нынешней стоимости масел это настоящая проблема.

Двигатель ВАЗ-21179

В инструкции к двигателю указано, что он может подъедать масло в количестве 700 мл на каждую тысячу километров. То есть от одной замены масла до другой владелец Лады с мотором 1.8 зальет в него порядка 10,5 литра масла.

Причина масложора — в конструкции, а значит бороться с ним просто невозможно.

Мнение специалиста

, эксперт «За рулем»:

— Мотор ВАЗ-21179 делали на основе блока цилиндров двигателя 1.6 л. При этом увеличить ход поршня можно было только установив коленчатый вал с большей величиной кривошипа и укороченным шатуном. Но мотор с коротким шатуном создает большую боковую силу, передаваемую поршнем на стенку цилиндра. Кроме того, растет линейная скорость поршня. И все это приводит к большей вероятности задиров и к повышенному износу поршней и цилиндров.

Чтобы предотвратить неприятности, увеличили монтажный зазор поршня в цилиндре. Нередки случаи, когда при разборке двигателя с пробегом 20–30 тысяч километров обнаруживался зазор до 0,1 мм (у большинства двигателей он не превышает 0,03–0,04 мм). К тому же поршень короткий, и при большом зазоре он наклоняется в цилиндре на ощутимые углы.

Такой режим ухудшает работу поршневых колец. Особенно чугунного маслосьемного с коробчатой конструкцией. Кроме того, отверстия для слива масла в нем маленькие и со временем забиваются. А это только увеличивает масложор.

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Эксперт также рассказал, что поршни с разным антифрикционным покрытием, которые можно отличить от обычных по темно-серому и коричневому цвету, не смогли устранить масложор.

О других проблемах 1,8-литрового двигателя ВАЗ-21179 читайте в статье Алексея Ревина «Названы 5 основных проблем двигателя Лады Весты».