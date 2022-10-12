Названы 5 основных проблем двигателя Лады Весты

Эксперт «За рулем» рассказал о конструктивных и эксплуатационных недостатках самого мощного серийного двигателя ВАЗ. И поделился секретами, как устранить некоторые из них.

1. Низкие показатели

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Двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 л пошел в серию в 2016 году. А показатели мощности (122 л.с.) — на уровне моторов начала века. Многие современные агрегаты выдают столько же лошадиных сил при рабочем объеме 1,6 л.

Между тем литровая мощность — показатель совершенства конструкции мотора.

Кроме того, двигатель большего рабочего объема (при сохранении общей концепции) будет расходовать больше топлива.

Двигатель ВАЗ-21179 устанавливали на модели Лада Веста и XRAY.

2. Масложор

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Чтобы подстраховаться от рекламаций, производитель внес в инструкцию, что расход масла может достигать 700 мл на 1000 км пробега. И некоторые автомобили с двигателями 1,8 л действительно потребляли по пол-литра масла на тысячу. Хотя нормой считается, когда в мотор не требуется доливать масло между ТО. То есть уровень масла на щупе не должен падать ниже метки min. Получается примерно литр на 15 тысяч км (или около 70 мл на 1000 км).

В чем причины масложора? Мотор ВАЗ-21179 делали на основе блока цилиндров двигателя 1.6 л. При этом увеличить ход поршня можно было только установив коленчатый вал с большей величиной кривошипа и укороченным шатуном.

Схема разложения сил наглядно показывает, что с удлинением шатуна нагрузка на боковую стенку поршня уменьшается.

Но мотор с коротким шатуном создает большую боковую силу, передаваемую поршнем на стенку цилиндра. Кроме того, растет линейная скорость поршня. И все это приводит к большей вероятности задиров и к повышенному износу поршней и цилиндров.

Чтобы предотвратить неприятности, увеличили монтажный зазор поршня в цилиндре. Нередки случаи, когда при разборке двигателя с пробегом 20–30 тысяч километров обнаруживался зазор до 0,1 мм (у большинства двигателей он не превышает 0,03–0,04 мм). К тому же поршень короткий, и при большом зазоре он наклоняется в цилиндре на ощутимые углы.

Такой режим ухудшает работу поршневых колец. Особенно чугунного маслосьемного с коробчатой конструкцией. Кроме того, отверстия для слива масла в нем маленькие и со временем забиваются. А это только увеличивает масложор.

Для снижения расхода масла применяли поршни с разным антифрикционным покрытием (темно-серого и коричневого цвета), но совсем устранить масложор не получилось.

Поэтому владельцы Лад с двигателем ВАЗ-21179 должны регулярно проверять уровень масла и при необходимости доливать его.

3. Недостаточная надежность

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Зубчатый ремень ГРМ приводит два распределительных вала и насос охлаждающей жидкости. Натяжение осуществляется роликом. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов и поршней — как, впрочем, на многих современных двигателях.

На остальных ременных моторах ВАЗ предусмотрел углубления в поршнях, предотвращающих нежелательную встречу. А на моторе 1.8 их нет. И чтобы оградить владельцев от дорогого ремонта из-за преждевременного обрыва ремня, производитель внес изменения в регламент: «Заменить ремень ГРМ вместе с роликами следует на пробеге 180 000 км (на автомобилях, выпущенных до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021)».

На срок службы ремня влияет много факторов. Например, попадание масла, антифриза или даже частое преодоление глубоких луж. Погубить ремень могут неисправный насос охлаждающей жидкости или натяжной ролик. При замене отработавших заводских деталей на некачественные аналоги известны случаи быстрого выхода привода из строя.

На упаковке написано Lada, но внутри насос, произведенный корейской фирмой GMB.

Грамотные сервисы при капремонте двигателя устанавливают невтыковые поршни с глубокими лунками под клапаны. При этом подбором поршней и колец добиваются и радикального снижения расхода моторного масла.

Ремонтные поршни с глубокими выемками под клапаны — неприятная встреча исключена.

4. АИ-92 лучше не лить

Любители сэкономить на топливе заливают вроде бы допустимый бензин АИ-92. При этом на некоторых режимах часто слышат сильную детонацию. А те, кто ее не слышит, попадают на капитальный ремонт мотора из-за разрушения поршней.

5. Дорогой в ремонте

Капиталка мотора ВАЗ-21179 обойдется дороже по сравнению с двигателями объемом 1,6 л. В первую очередь, из-за стоимости запчастей. Например, цены на комплект ремня ГРМ колеблются от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Оригинальный насос охлаждающей жидкости стоит не меньше 15 тысяч рублей.

Оно вам надо?

Двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 л был создан на базе 1,6-литрового мотора ВАЗ-21127. Это сократило расходы на проектирование и производство, но не лучшим образом сказалось на технических показателях и потребительских свойствах. Если небольшая прибавка в мощности не столь важна, лучше остановить выбор на более простом и надежном моторе ВАЗ-21129.

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Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ