Из-за отсутствия российской нефти BMW будут ездить на растительном масле

С 2025 года BMW переведет свои автомобили на растительное биотопливо HVO100

С января 2025 года более половины новых дизельных автомобилей BMW будут заправляться биотопливом HVO100, произведённым из растительного масла.

HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) – это высококачественное биотопливо, которое производится из растительного масла и отходов кулинарного жира. Оно представляет собой возобновляемый ресурс, который значительно сокращает углеродные выбросы – до 90% по сравнению с традиционными ископаемыми топливами.

Одним из главных преимуществ HVO100 является его полная совместимость с существующими дизельными двигателями. Это означает, что владельцам автомобилей не потребуется вносить изменения или доработки, чтобы начать использовать новое топливо. Большинство дизельных моделей BMW, произведённых с 2015 года, уже сертифицированы для работы с HVO100, что упрощает процесс перехода.

Кроме того, HVO100 производится из возобновляемых источников, что делает его более устойчивым и менее зависимым от колебаний цен на ископаемые виды топлива.

Для обеспечения поставок HVO100 BMW сотрудничает с финской компанией Neste, которая является одним из мировых лидеров в производстве возобновляемого топлива. Neste будет поставлять HVO100 на заводы BMW в Мюнхене, Дингольфинге, Регенсбурге и Лейпциге, что позволит компании начать заправку своих автомобилей этим новым топливом.

С мая 2024 года HVO100 станет доступным на заправках Германии.

Переход на HVO100 – это лишь один из шагов BMW на пути к устойчивому будущему. Компания активно работает над снижением углеродного следа и внедрением экологически чистых технологий. В рамках своей стратегии устойчивого развития BMW планирует увеличить долю электромобилей в своём модельном ряду и продолжать исследовать новые источники энергии.

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Источник: 32cars