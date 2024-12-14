Вредно ли часто снимать клемму с АКБ зимой? Советы эксперта по зимней эксплуатации авто

Дмитрий Крохмалюк перечислил особенности зимней эксплуатации автомобиля

Зима – это время, когда водителям особенно важно заботиться о своих автомобилях. Морозы, снег и лед могут создать множество проблем, если не подготовиться заранее.

Руководитель автосервиса FIT SERVICE в Краснодаре, Дмитрий Крохмалюк поделился важными советами о том, как правильно подготовить автомобиль к холодному сезону, включая такие нюансы, как использование «авто-одеяла» и необходимость снятия клеммы аккумулятора.

Основные шаги подготовки автомобиля:

Смена покрышек. Летняя резина теряет свои свойства при низких температурах, поэтому важно установить зимние шины, которые обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Замена жидкости в омывателе на незамерзающую — еще один важный момент.

Проверка аккумулятора. В зимний период аккумулятор испытывает большие нагрузки. Для запуска двигателя требуется больше энергии, поэтому его исправность становится особенно важной. Рекомендуется проверить уровень заряда и состояние клемм. Если аккумулятор старый или имеет признаки износа, лучше заменить его заранее.

Комплексная диагностика. Дмитрий Крохмалюк подчеркивает важность комплексной проверки автомобиля перед зимой.

«Авто-одеяло» – это специальный утеплитель, который накрывает двигатель и помогает сохранить тепло. Это особенно актуально для тех, кто оставляет машину на улице. Использование «авто-одеяла» может помочь избежать замерзания двигателя и облегчить его запуск в сильные морозы. Однако, важно помнить, что это не панацея. Утепление двигателя не заменяет необходимость в качественном обслуживании и проверке всех систем автомобиля.

Снятие клеммы аккумулятора может быть рекомендовано в некоторых случаях, например, если автомобиль долго не будет использоваться. Это поможет предотвратить разряд аккумулятора. Однако, если автомобиль используется регулярно, лучше оставить клемму на месте и просто проверить ее состояние. Важно следить за тем, чтобы клеммы были чистыми и надежно закрепленными.

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Источник: Тарантас Ньюс