Эти автомобили не боятся ржавчины

ТОП-10 автомобилей, которые не ржавеют

Влажность, дорожные реагенты, колебания температуры и щебень негативно влияют на лакокрасочное покрытие машины, со временем оно разрушается, и в местах повреждений появляется ржавчина. Она начинает разрушить кузов машины. И все же некоторые машины, которые продаются в России, могут не ржаветь годами. Существует не менее семи таких подержанных авто и три китайских кроссовера, которые также очень устойчивы к образованию коррозии.

Audi A6 Avant

Лидирует Ауди А6 1994 года. У него оцинкованные кузовные панели и герметичные соединения. На второй строчке находится Тойота Камри XV30, которая производилась в период с 2001 по 2006 год. У этого седана толстые защитные слои на ключевых участках, таких как пороги и багажник. Также устойчивы к ржавчине почти все версии Volvo S80 (1998-2016). Авто выделяется высококачественной покраской и оцинковкой.

Toyota Camry XV30

Также упоминается модель Opel Insignia 2008 г. в. У нее коррозии подвержены только незначительные области, такие как дверные петли. У Honda CR-V 2005 года выпуска также довольно крепкий кузов, который практически не ржавеет. Еще в рейтинг вошел седан Volkswagen Passat B6 (2005-2010). Этот автомобиль редко ржавеет, за исключением порогов, обычно после 200 000 км или после аварии. Замыкает ТОП премиальный Mercedes-Benz S-класса (W221), у которого качественная краска и много нержавеющих деталей в конструкции.

Volvo S80

Среди качественных китайских кроссоверов выделяются Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Atlas.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: autonews.ru