Mitsubishi готовит Delica для России — журнал За рулем

Mitsubishi готовит Delica для России

Автомобиль получит левый руль и начнет поставляться в Европу.

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Прошло уже много времени с тех пор, как Mitsubishi представила обновленную версию легендарного D:5 Delica. Это было в 2018 году.

Это подготовленный для бездорожья полноприводный минивэн — можно сказать, комфортный вариант уазовской «буханки».

Но до сих пор обновленный Mitsubishi D:5 Delica не поставляется на другие рынки, кроме японского и таиландского.

Mitsubishi готовит Delica для России

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В интервью на открытии ралли Asia Cross Country Rally 2022 исполнительный директор Mitsubishi Motors Philippines Corp. (MMPC) Таканобу Судзуки заявил, что компания рассматривает возможность выпуска минивэнов с левым рулем. Таким образом, модель будет поставляться в страны, где на нее есть спрос.

Mitsubishi готовит Delica для России

«Сегодня Mitsubishi сосредоточена на сегменте кроссоверов и пикапов, в ближайшие годы планируется выпустить новый пикап и два новых кроссовера. Но мы продолжим изучать возможность включения минивэна в модельную линейку», — сказал Сузуки-сан.

Mitsubishi готовит Delica для России

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Кстати, одним из кроссоверов будет автомобиль на базе концепта Mitsubishi XFC.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi готовит Delica для России

Автомобиль получит левый руль и начнет поставляться в Европу.

Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372984Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372986Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372987Mitsubishi готовит Delica для России
Mitsubishi готовит Delica для России

Автомобиль получит левый руль и начнет поставляться в Европу.

Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372984Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372986Mitsubishi готовит Delica для России — фото 1372987Mitsubishi готовит Delica для России
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