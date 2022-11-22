Mitsubishi готовит Delica для России

Автомобиль получит левый руль и начнет поставляться в Европу.

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Прошло уже много времени с тех пор, как Mitsubishi представила обновленную версию легендарного D:5 Delica. Это было в 2018 году.

Это подготовленный для бездорожья полноприводный минивэн — можно сказать, комфортный вариант уазовской «буханки».

Но до сих пор обновленный Mitsubishi D:5 Delica не поставляется на другие рынки, кроме японского и таиландского.

В интервью на открытии ралли Asia Cross Country Rally 2022 исполнительный директор Mitsubishi Motors Philippines Corp. (MMPC) Таканобу Судзуки заявил, что компания рассматривает возможность выпуска минивэнов с левым рулем. Таким образом, модель будет поставляться в страны, где на нее есть спрос.

«Сегодня Mitsubishi сосредоточена на сегменте кроссоверов и пикапов, в ближайшие годы планируется выпустить новый пикап и два новых кроссовера. Но мы продолжим изучать возможность включения минивэна в модельную линейку», — сказал Сузуки-сан.

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Кстати, одним из кроссоверов будет автомобиль на базе концепта Mitsubishi XFC.

Лада Нива получит новую версию Спорт и мощный мотор. Также внедорожник будет отличаться и рядом других серьезных доработок.

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Фото: Mitsubishi