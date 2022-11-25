Объявлены финалисты Европейского автомобиля года 2023

Победитель будет объявлен в январе — его выберет жюри, состоящее из представителей 23 стран.

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Шорт-лист финалистов премии Car of the Year 2023 готов. Жюри, состоящее из более 60 членов, представляющих европейские страны, выбрало семь автомобилей из 27 претендентов. Закономерно, что у всех них есть либо гибридная силовая установка, либо полностью электрическая версия среди прочих, либо только электрическая версия.

В январе начнется финальное голосование, которое определит победителя премии. Какой автомобиль станет лучшим, мы узнаем на 100-м автосалоне в Брюсселе, 13 января 2023 года.

Список претендентов на звание автомобиля года в Европе 2023 г. выглядит так:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra / Toyota bZ 4 X

/ 4 Volkswagen ID. Buzz

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В 2022 году автомобилем года в Европе был выбран Kia EV6. Он набрал 279 баллов и обошел Renault Megane E-Tech Electric. Hyundai Ioniq 5 (двоюродный брат EV6) занял третье место.

В продаже появился новый внедорожник Toyota — он больше и мощнее, чем Land Cruiser 300, но при этом дешевле.

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Фото: Car of the Year