В продаже появился новый внедорожник Toyota

Он больше и мощнее, чем Land Cruiser 300, но при этом дешевле.

Материалы по теме Все Toyota в новостях о боях — от одного дилера

Дилеры начали продажи внедорожника Toyota Sequoia третьего поколения. Найти объявления можно на сайтах с объявлениями, но не в разделах «Новые», а среди подержанных машин, так как на одометрах Секвой от 5 до 200 км.

Toyota Sequoia есть у дилеров в разных городах — в Москве, во Владивостоке, в Находке… Также продавцы готовы привести внедорожник на заказ — машины поставляются по схеме параллельного импорта.

Стоимость Toyota Sequoia составляет от 7 360 000 до 13 300 000 рублей. За эти деньги покупатель получит 5,3-метровый автомобиль на модульной платформе TNGA-F. Она же лежит в основе Toyota Land Cruiser 300 и нового Lexus LX.

Все внедорожники Toyota Sequoia оснащены гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 3,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность ее составляет 437 л.с. и 790 Нм, а значит транспортный налог будет достигать 65,55 тысяч рублей в год.

Материалы по теме С чем китайские машины приезжают в сервис

В паре с гибридом идет 10-ступенчатый автомат и система полного привода Part-Time с блокировкой заднего дифференциала. Этот автомобиль может буксировать прицепы массой более 4 тонн.

Среди оснащения — вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев задних сидений и рулевого колеса, третий ряд сидений, люк в крыше с электроприводом, трехзонный климат-контроль, система камер кругового обзора 360, динамический круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля мертвых зон, а также множество других «плюшек».

Иранские машины уже в продаже. Первый из них — седан Iran Khodro Tara. Вот это ценник!

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Toyota