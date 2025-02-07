Пытаемся сэкономить на моторном масле — 4 способа

Эксперт Колодочкин: экономить на масле нельзя, но человек всё же находит лазейки

Экономить на моторном масле, конечно, нельзя, но все же есть четыре способа сделать это. Разобрались, насколько они полезны и эффективны — рассмотрим их по отдельности.

1. Менять масло реже положенного

Популярный вопрос пожилых читателей, использующих автомобиль преимущественно для поездок на дачу: обязательно ли мне ежегодно заменять масло, если годовой пробег машины составляет от силы одну тысячу километров?

Ответим честно: нет, не обязательно. Инструкция инструкцией, но если масло не успело толком поработать, то лишний год вполне сможет потрудиться. Конечно, окисление никто не отменял, но если речь идет о «пожилых» машинах, то ничего страшного не произойдет.

В продаже встречаются масла с заявленным повышенным ресурсом – скажем, до 30 тыс. км. Здесь позиция потребителя должна быть жесткая: слушать только производителя машины!

В современных автомобилях про необходимость замены масла часто напоминает бортовой компьютер. И если он полагает, что эксплуатация машины происходила, скажем так, в щадящем режиме, то требовать строго придерживаться привычных сроков замены он не станет. В таких ситуациях интервал замены действительно может быть несколько увеличен, а применение масел с повышенным ресурсом будет оправданным.

2. Сократить объем заливаемого масла

Вопросом, а не залить ли в мотор поменьше масла, задаются многие. Например, можно ли в Ларгус с двигателем К4М лить 5 литров, если значительная часть масла во время работы пребывает в картере, а потому непосредственно в смазке трущихся частей не участвует? Может быть, хватит и трех литров?

На такие мысли владельцев автомобилей подталкивают отметки max и min на маслоизмерительном щупе. Если производитель машины допускает езду на минимуме, то зачем заливать максимум, расходуя лишний литр (примерно столько помещается между рисками max и min)?

Ездить на «минимуме», в общем-то, можно. Однако физику таким образом не обмануть: если масла станет меньше, то кратность его обмена возрастет, а каждой молекуле придется работать интенсивнее, чем при нормальном объеме. В итоге износ масла ускорится, и заменить его придется раньше.

Если заливать масло между рисками max и min, что вполне допустимо для эксплуатации, то какая-то первичная экономия возможна, хоть и небольшая. Но в среднем затраты идентичны, так как менять масло придется чаще.

3. Использовать масла подешевле

Тут нужно соблюдать осторожность, не выискивая на интернет-площадках продукцию неизвестных брендов с минимальными ценниками. Самый правильный подход – не искать откровенно дешевые масла, а заранее отказаться от именитых иностранных брендов, официальные поставки масел которых в Россию давно прекратились.

Отечественных масел на рынке много: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. Есть и сохранившийся официальный импорт: Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe.

Самая большая неприятность при выборе масла – нарваться на подделку именитой фирмы. С бюджетными продуктами эта вероятность не так велика.

4. Купить масло впрок по сегодняшним ценам

Все вокруг дорожает, поэтому желание сэкономить на завтрашней покупке понятно. Только помните, что срок хранения нераспечатанных канистр с маслом обычно составляет от 18 до 36 месяцев – полтора-три года.

Приобретайте масла только с расчетом обязательно употребить их в дело, а не просто «на черный день».

Время от времени компании проводят какие-то акции, в ходе которых масла можно приобрести по льготным ценам. Дело хорошее, но требования те же: помните, что, в отличие от, например, свечей зажигания, масла не могут храниться вечно. Заодно убедитесь, не просроченный ли товар вам предлагают добрые продавцы – бывает и такое…

Чем может обернуться экономия

Некоторые автовладельцы верят в то, что моторное масло обязано отработать, скажем, 20 тысяч км вне зависимости от реальных условий эксплуатации машины, будь то бездорожье, постоянные пробки и так далее. Спорить с ними не будем: каждый волен делать что хочет. Но подобное отношение к двигателю обязательно обернется ускоренным износом поршневой группы и снижением ресурса.

Для тех, кто часто меняет машины, это особого значения не имеет, но в сложившихся сегодня рыночных условиях возможность таких «пересадок» затруднилась. Поэтому меняйте масло в срок: неизвестно, как долго вам придется ездить на этой машине.

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