Антифриз или масло стали светло-желтыми? Объясняем, что произошло
Немного химии
Моторное масло и антифриз – жидкости несмешиваемые. При интенсивном перемешивании они образуют эмульсию – механическую смесь двух жидкостей. Эмульсия антифриза с маслом имеет светло-желтоватый цвет. Кстати, «химия» в переводе с древнегреческого (χυμευσις) — «смешивание».
Назначение жидкостей
Моторное масло должно смазывать, защищать от коррозии, мыть двигатель изнутри, собирать и удалять грязь, повышать компрессию и работать в гидроприводах. Об этом мы уже рассказывали. А еще масло должно охлаждать двигатель.
Также почти во всех двигателях имеется жидкостная система охлаждения. В ней используются сложносоставные жидкости, имеющие низкую температуру замерзания, закипающие заметно позже простой воды. Охлаждающая жидкость, помимо температурных характеристик, должна предотвращать коррозию и смазывать уплотнение водяного насоса.
Если антифриз и масло смешаются
Эмульсия в системе смазки ухудшает смазывающие свойства, снижает вязкость, может привести к задирам цилиндров и к проворачиванию вкладышей.
Попадание же масла в антифриз ухудшает теплопередачу и засоряет теплообменники, что ведет к перегреву.
Где происходит смешивание
У простых двигателей прошлого века вариантов смешивания двух рабочих жидкостей было немного. Прокладки под головкой блока цилиндров были толстые, металлоасбестовые – и только вокруг цилиндров и масляного канала они имели металлические окантовки. Такие прокладки иногда прогорали – и тогда антифриз попадал в цилиндры, а оттуда – и в масло.
Иногда масло могло пробиться в антифриз через ту же прокладку. Еще случались трещины головки блока цилиндров и сквозная коррозия заглушек водяной рубашки. При этом антифриз мог попадать под клапанную крышку, а затем и в масло.
У современных моторов вариантов смешать масло с антифризом больше. У многих двигателей появились теплообменники масло-антифриз. Устройство полезное: оно позволяет ускорить прогрев масла в начале работы двигателя и не дает ему перегреваться при высокой нагрузке.
Но конструкции теплообменников бывают разные. Одни годами и десятилетиями работают надежно, другие начинают вместо теплообмена заниматься обменом жидкостями всего через несколько лет эксплуатации мотора.
Кроме того в некоторых двигателях, даже очень надежных, зачем-то используют элементы, в которых масло и антифриз отделены друг от друга тонкой прокладкой.
Еще одна загадка
Как же получается, что антифриз в теплообменнике через неплотности просачивается в масло? Ведь давление масла выше.
Да, действительно, давление масла почти всегда выше, пока мотор работает. Но, стоит его заглушить, как давление масла исчезает, а давление антифриза, поддерживаемое пружиной пробкой расширительного бачка или радиатора, остается. При этом оно может достигать 1,5 бар. В итоге антифриз выдавливается в масло.
Как определить смешивание жидкостей
Периодически поглядывайте на цвет антифриза в расширительном бачке. Или, если пробка у вашего автомобиля расположена на радиаторе, то время от времени отворачивайте ее. Естественно, на холодную. Эмульсии в обоих случаях в системе быть не должно.
То же самое можно сказать и о пробке маслозаливной горловины. Наличие небольшого количества эмульсии здесь допустимо только холодной зимой и только если автомобиль ездит исключительно на короткие расстояния, когда мотор не успевает прогреваться. Также эмульсии не должно быть на маслоизмерительном щупе.
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