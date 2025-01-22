Антифриз или масло стали светло-желтыми? Объясняем, что произошло

Эксперт Ревин объяснил опасность попадания антифриза в масло и наоборот

Немного химии

Моторное масло и антифриз – жидкости несмешиваемые. При интенсивном перемешивании они образуют эмульсию – механическую смесь двух жидкостей. Эмульсия антифриза с маслом имеет светло-желтоватый цвет. Кстати, «химия» в переводе с древнегреческого (χυμευσις) — «смешивание».

Назначение жидкостей

Моторное масло должно смазывать, защищать от коррозии, мыть двигатель изнутри, собирать и удалять грязь, повышать компрессию и работать в гидроприводах. Об этом мы уже рассказывали. А еще масло должно охлаждать двигатель.

Также почти во всех двигателях имеется жидкостная система охлаждения. В ней используются сложносоставные жидкости, имеющие низкую температуру замерзания, закипающие заметно позже простой воды. Охлаждающая жидкость, помимо температурных характеристик, должна предотвращать коррозию и смазывать уплотнение водяного насоса.

Если антифриз и масло смешаются

Эмульсия в системе смазки ухудшает смазывающие свойства, снижает вязкость, может привести к задирам цилиндров и к проворачиванию вкладышей.

Попадание же масла в антифриз ухудшает теплопередачу и засоряет теплообменники, что ведет к перегреву.

Где происходит смешивание

У простых двигателей прошлого века вариантов смешивания двух рабочих жидкостей было немного. Прокладки под головкой блока цилиндров были толстые, металлоасбестовые – и только вокруг цилиндров и масляного канала они имели металлические окантовки. Такие прокладки иногда прогорали – и тогда антифриз попадал в цилиндры, а оттуда – и в масло.

Иногда масло могло пробиться в антифриз через ту же прокладку. Еще случались трещины головки блока цилиндров и сквозная коррозия заглушек водяной рубашки. При этом антифриз мог попадать под клапанную крышку, а затем и в масло.

У современных моторов вариантов смешать масло с антифризом больше. У многих двигателей появились теплообменники масло-антифриз. Устройство полезное: оно позволяет ускорить прогрев масла в начале работы двигателя и не дает ему перегреваться при высокой нагрузке.

Но конструкции теплообменников бывают разные. Одни годами и десятилетиями работают надежно, другие начинают вместо теплообмена заниматься обменом жидкостями всего через несколько лет эксплуатации мотора.

У двухлитрового мотора конструкции Renault теплообменник – это отдельная легкозаменяемая деталь. Но он и не течет никогда... ...чего не скажешь о конструкции GM, в которой есть множество соединений, которые могут течь. Что они нередко и делают.

Кроме того в некоторых двигателях, даже очень надежных, зачем-то используют элементы, в которых масло и антифриз отделены друг от друга тонкой прокладкой.

У двигателя К4М в некоторых комплектациях на задней части головки блока цилиндров стоял корпус термостата из пластмассы. Между масляными и «водяными» каналами находилась тонкая резиночка, которая с годами переставала «держать».

Еще одна загадка

Как же получается, что антифриз в теплообменнике через неплотности просачивается в масло? Ведь давление масла выше.

Да, действительно, давление масла почти всегда выше, пока мотор работает. Но, стоит его заглушить, как давление масла исчезает, а давление антифриза, поддерживаемое пружиной пробкой расширительного бачка или радиатора, остается. При этом оно может достигать 1,5 бар. В итоге антифриз выдавливается в масло.

Как определить смешивание жидкостей

Периодически поглядывайте на цвет антифриза в расширительном бачке. Или, если пробка у вашего автомобиля расположена на радиаторе, то время от времени отворачивайте ее. Естественно, на холодную. Эмульсии в обоих случаях в системе быть не должно.

То же самое можно сказать и о пробке маслозаливной горловины. Наличие небольшого количества эмульсии здесь допустимо только холодной зимой и только если автомобиль ездит исключительно на короткие расстояния, когда мотор не успевает прогреваться. Также эмульсии не должно быть на маслоизмерительном щупе.

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