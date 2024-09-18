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На что на самом деле влияет масло в двигателе? Вы удивитесь!

Эксперты «За рулем» раскрыли полный список функций моторного масла

Смазка

Самая известная задача моторного масла – смазывать узлы трения. При отсутствии смазки возникают скрежет, искрение, нагрев. При этом каждый цикл относительного перемещения трущихся деталей порождает их ускоренный износ. Поэтому моторное масло должно обеспечить формирование непрерывных пленок смазочного материала, разделяющих трущиеся рабочие поверхности.

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Образование масляного клина в подшипнике: слева – двигатель заглушен, справа – заведен. 1 - масло; 2 - масляный клин; 3 - эпюра давления масла в зазоре
Образование масляного клина в подшипнике: слева – двигатель заглушен, справа – заведен. 1 - масло; 2 - масляный клин; 3 - эпюра давления масла в зазоре

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В двигателе под давлением чаще всего смазываются подшипники коленчатого и распределительных валов, а также вал турбокомпрессора. Масло закачивается в узкие зазоры между вращающимися деталями двигателя, образуя масляный клин, который исключает трение деталей друг об друга.

Множество других ответственных узлов трения, такие как цилиндропоршневая группа, кулачки распредвалов, цепной привод ГРМ? смазываются разбрызгиванием.

Схема подачи масла под давлением
Схема подачи масла под давлением

Можно ли устранить масложор без капремонта двигателя

На смазывающие свойства оказывают влияние вязкость масла и пакет присадок.

Охлаждение

Все поверхности и детали двигателя непрерывно нагреваются при сгорании топлива. Их охлаждением занимается не только охлаждающая жидкость, но и моторное масло, которое непосредственно контактирует с раскаленными поршнями и кольцами. В некоторых двигателях предусмотрены масляные форсунки, которые разбрызгивают масло на внутреннюю часть поршня, охлаждая его.

Охладитель масла в ГАЗели.
Охладитель масла в ГАЗели.

Отсутствие достаточного количества масла приводит к появлению задиров и заклиниванию двигателя. Это крайне критично для современных высокофорсированных моторов, особенно тех, которые созданы в концепции «даунсайзинга», получения максимально возможной мощности с минимального рабочего объема.

Теплообменник масло-антифриз двигателей 1.6 и 1.8 концерна GM.
Теплообменник масло-антифриз двигателей 1.6 и 1.8 концерна GM.

Охлаждение масла осуществляется тремя способами.

Простейший – оребрение легкосплавного поддона. Еще известен масляный радиатор, например, в виде оребренной трубки, через которую проходит часть масла. И самые современные решения – теплообменники масло-антифриз, имеющие разное ­исполнение.

Теплообменник масло-антифриз двигателей Renault.
Теплообменник масло-антифриз двигателей Renault.

Мойка

Сосед по гаражу пугает быстрым износом масла – верить?

Масло в моторе постоянно вбирает в себя продукты его жизнедеятельности. Тут и частицы разложения самого масла в зонах высоких температур, и продукты неполного сгорания топлива – нагар, сажа и так далее. Кроме того, в двигатель проникают частицы дорожной пыли, пропущенные воздушным ­фильтром.

Повышенное содержание подобной грязи быстро приведет к кончине мотора от «интоксикации», которая проявится резким ускорением износа, отказом в работе поршневых колец, перегревами мотора и возможным его заклиниванием. Мало того, все эти вредные вещества надо поддерживать во взвешенном состоянии, не позволяя откладываться в разных укромных уголках. За это отвечают диспергирующие свойства масла.

Уборка

Мало собрать грязь – надо удалить ее из системы смазки. Моторное масло постоянно выносит ее в своеобразную «печень» двигателя – в масляный фильтр, где она и оседает, прекращая циркулировать по двигателю.

Компрессия

Еще одна функция масла – уплотнение зазоров колец в поршневых канавках. Без этого невозможно достичь нужной компрессии, ведь стальное или чугунное кольцо в цилиндре – это вам не уплотнение гидроцилиндра высокого давления.

Работа маслосъемного кольца с жидким (отвод масла лучше) и густым маслом (отвод масла хуже)
Работа маслосъемного кольца с жидким (отвод масла лучше) и густым маслом (отвод масла хуже)

Защита от коррозии

Помимо механического износа, двигатель подвержен коррозии. Масло содержит противокоррозионные добавки, помогающие защитить металлические поверхности от воздействия окружающей среды, в том числе от влаги и агрессивных химических веществ, которые неизбежно присутствуют в двигателе.

Гидравлика

Фазорегулятор: 1 – распредвал; 2 – корпус муфты; 3 – ротор; 4 – клапан управления
Фазорегулятор: 1 – распредвал; 2 – корпус муфты; 3 – ротор; 4 – клапан управления

Моторное масло является рабочей гидравлической жидкостью для функционирования множества систем в двигателе.

  • Гидронатяжитель цепи позволяет сохранять постоянным натяжение цепи, несмотря на износ и вытягивание.
Гидрокомпенсатор и место его установки
Гидрокомпенсатор и место его установки
  • Гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов обеспечивают беззазорную и почти бесшумную работу.

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  • Система изменения фаз газораспределения позволяет за счет «доворота» распредвалов достичь большей мощности, экономичности и снижения токсичности отработавших газов.
  • Система управления величиной открытия клапанов оптимизирует газо­обмен в двигателе на разных режимах работы.

Можно ли сэкономить на моторном масле, рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Depositphotos и из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:Depositphotos и из архива «За рулем»
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