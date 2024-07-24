Как правильно подобрать вязкость моторного масла?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли заливать в двигатель автомобиля Лада Веста моторное масло с рабочей вязкостью 50?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Можно, если температура окружающей среды превышает 45 ºС. В этих случаях ВАЗ разрешает использовать масла с классом вязкости по SAE J300 20W‑50. Напоминаю, что число после буквы W определяет диапазон изменения вязкости масла при рабочих температурах двигателя.
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