Как правильно подобрать вязкость моторного масла?

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Вопрос от читателя «За рулем»:

Можно ли заливать в двигатель автомобиля Лада Веста моторное масло с рабочей вязкостью 50?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Можно, если температура окружающей среды превышает 45 ºС. В этих случаях ВАЗ разрешает использовать масла с классом вязкости по SAE J300 20W‑50. Напоминаю, что число после буквы W определяет диапазон изменения вязкости масла при рабочих температурах двигателя.

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Колодочкин Михаил
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf и «За рулем»
Количество просмотров 2
24.07.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf и «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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