Вязкое масло спасет от масложора? — И да, и нет

«За рулем» объяснил, что происходит с двигателем, если в него залить масло хW-50

Эксперты «За рулем» продолжают отвечать на вопросы наших читателей, и на этот раз нас спросили о возможности заливать более вязкое масло в двигатели, чтобы устранить тем самым масложор или отсрочить капремонт старого двигателя.

Здравствуйте! Мой вопрос экспертам журнала «За рулем» касается правильности использования моторного масла с вязкостью 5W-50 в машинах, пробег которых менее 200 000 км, более 200 000 км и в сервисной книжке которых рекомендовано масло вязкостью 5W-30, 5W-40. Насколько критично и допустимо ли использовать моторное масло с вязкостью 5W-50 с целью снижения угара масла? Будет ли отрицательно влиять моторное масло с вязкостью 5W-50 на турбину или нет? С уважением, Максим С.

Очень интересный вопрос, и ответ эксперта Михаила Колодочкина будет не менее интересным.

Состояние двигателя

Первым делом надо определиться с реальным состоянием двигателя. Дать всеобъемлющий ответ «за всю Одессу» невозможно: моторы, как и люди, стареют по-разному.

Не секрет, что некоторые из-них превращаются в инвалидов уже к 80 тысячам км пробега: на выходе появляются сизые облачка, а былой динамики нет и в помине. Но есть и другие примеры, когда и после пробега в 200-300 тысяч км моторы продолжают исправно «тянуть лямку».

Иными словами, показания одометра ни о чем конкретном не говорят: ведь два внешне схожих мотора могут вести себя совсем по-разному.

Вязкость масла и пробег

Конечно, известен тот факт, что фирма Mobil в свое время выпускала моторные масла, применяемость которых определялась только пробегом автомобиля. Но такой подход изначально слишком отдавал рекламой. Есть ли разница в состоянии какого-нибудь Мерседеса, разъезжающего по дорогам Скандинавии, и Волги, наматывающей те же километры где-то между Соликамском и Пермью? Убежден, что есть.

Вернемся к вязкостям хW-50. Почему-то многие полагают, что «кашу маслом не испортишь», а потому, мол, при прочих равных условиях «пятидесятка» будет лучше «тридцатки» или «сороковки». Подобным образом обычно пытаются увеличить компрессию, поднять мощность и так далее. Над вопросом, почему это изначально не сделали производители двигателя, задумываться как-то не принято. А жаль.

Как работает более вязкое масло в двигателе

Дело в том, что применение более вязкого масла в исправном моторе тут же выйдет боком. Ведь теплопроводность моторного масла невелика. И чем толще масляный слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, вследствие чего резко растет сила трения.

Дальше начинается «русская рулетка» – заклинит такой мотор или просто потеряет мощность? В любом случае, игра очень опасная. Кстати, расход топлива тоже подрастет.

Это еще не все. Если залить излишне вязкое масло в современный движок породы «даунсайзинг» (а сейчас почти все именно такие!), то возрастут потери в узеньких масляных каналах. Вспомните Винни-Пуха, застрявшего в тесной норе – с маслом в вашем моторе может быть то же самое. В связи с большей вязкостью масло будет поступать не вовремя и не в том объеме, который требуется. В перспективе – масляное голодание и капремонт.

А если мотор уже пожилой? Что ж, если в парах трения появились солидные зазоры, то более вязкое масло поможет старичку поездить еще какое-то время, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль. Впрочем, турбина при этом не обрадуется: ее износ зачастую носит лавинообразный характер, а применение несанкционированного масла может ускорить этот процесс. В общем, применение «пятидесятки» напоминает исполнение последнего желания приговоренного…

Вывод

Подытоживая сказанное, повторю еще раз: любые «масляные» эксперименты с отклонением от рекомендаций изготовителя двигателя могут быть оправданны разве что на моторах, которым все равно пришло время помирать.

Любителям ниспровергать теории также ничто не возбраняется: со своими моторами они вольны делать что угодно. А всем остальным советую строго придерживаться инструкции по эксплуатации машины.

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Расход масла зависит от скорости автомобиля – что правда, а что ложь?