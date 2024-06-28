Льем в мотор дешевое масло — сколько можно сэкономить

«За рулем» объяснил, можно ли брать дешевые моторные масла вместо рекомендованного

Известная байка про американцев гласит: они заливают в моторы своих машин дешевое минеральное масло, но меняют его каждые 5000 то ли миль, то ли километров.

А нельзя ли и нам перенять «американские» манеры: покупать моторные масла подешевле, а менять их чаще?

Давайте разберемся, что к чему.

Цены

Первым делом освежим в памяти нынешние цены на моторные масла. Заходим на сайт популярного столичного магазина и сравниваем стоимость 4-литровых канистр с маслами 5W-30.

На момент подготовки материала получилось, что разброс цен оказался примерно тройным.

Знакомимся с ценами:

Idemitsu Zepro Touring F-S SN – 6550 рублей ;

Liqui Moly Molygen New Generation SN – 8300 рублей ;

Lukoil Genesis Armortech FD SL – 2760 рублей ;

Kixx G1 SP – 3290 рублей ;

Mobil Super 3000 XE SM – 3950 рублей ;

TANECO DeLuxe Eco Special Synth SN – 1700 рублей ;

Totachi NIRO LV Synthetic SP – 2250 рублей ;

ZIC X5 SN plus – 2050 рублей .

Результат оказался «в духе времени», то есть бестолковый. Как-то сопоставить известность бренда с категорией эксплуатации масла и размером ценника не получается. Гарантии чистокровности родословной импортных товаров тоже нет. Так какое же масло выбрать для экономии?

Если даже лукойловские масла кажутся вам дорогими, то вы можете найти канистры, которые будут дешевле раза в два. Подумаем, что из этого получится.

Выбираем, на чем именно будем экономить

Если отбросить в сторону какие-то рыночные флуктуации с ценами, которые в различных торговых точках могут отличаться хоть вдвое, то общие соображения сводятся к следующему. Сэкономить можно, приобретая заведомо неизвестное масло «без роду и племени» – это раз. Можно купить известное масло, но пониженной категории эксплуатации (скажем, SM вместо SP) – это два. Наконец, в ряде случаев можно не заглядываться на «нулевки» типа 0W-40, а заливать более привычные 10W-40: они всегда будут дешевле. Это – три.

Первый способ экономии – малоизвестный бренд

Метод подходит для тех, кто убежден, что все масла – из одной бочки. Поэтому находим самое дешевое масло, какое только есть, и смело заливаем в мотор. А поскольку здравый смысл подсказывает нам, что базовое масло у такого продукта, скорее всего, никудышное, а нужных присадок там совсем немного, будем менять это масло хотя бы вдвое чаще, чем «нормальное».

Такой прием, в общем-то, может быть оправдан для простейших моторов-атмосферников с мощностью меньше сотни сил на 1 литр объема – безо всяких наддувов и прямых впрысков топлива.

Однако есть парочка серьезных «но!». Любое подозрительно дешевое масло вполне может оказаться вообще не моторным маслом, а просто некой субстанцией, способной загубить двигатель на первой же сотне километров.

Кроме того, встает вопрос насчет реальной экономии. Какой смысл заливать продукт, который вдвое дешевле, чтобы менять его в два раза чаще? Мы, наоборот, теряем на покупке фильтра и на работе (деньги – обращаясь в сервис, время – делая все сами).

Серьезное исследование на схожую тему когда-то провел журнал «За рулем» совместно с питерским Политехом. Тогда мы сравнивали поведение двух фирменных масел – дорогого «Шелла» и бюджетного «Синтойла». Стендовые двигатели запускали «в пробег» на 15 тысяч условных километров – в один из них был залит Шелл на все время пробега, а в другом «Синтойл» менялся в середине пробега.

То отечественное масло показало несколько большую динамику старения, чем импортное, однако более частая замена оказалась чуть выгоднее по сравнению с длительной ездой на «долгоиграющем» продукте. Но тогда речь шла о сравнении двух заведомо качественных масел.

Второй способ экономии – SM вместо SP

Суть: берем масло известного бренда, но самый дешевый вариант. А проще всего это сделать, купив масло невысокой категории эксплуатации: скажем, SM вместо SP.

При таком раскладе все зависит от того, какой у вас автомобиль. Если он уже не первой свежести, без прямого впрыска, то и масла SP ему ни к чему, хотя они и заменяют собой любые другие. В инструкции к автомобилю наверняка указаны масла SL или SM – их и надо использовать. То есть, чем выше эксплуатационная категория масла по API, тем оно дороже.

Кстати, более частая замена масел невысокой категории, разрешенной изготовителем, не требуется. Это еще один аспект экономии, пусть и небольшой.

Но имея автомобиль с мотором с прямым впрыском топлива, про эксперименты с более простыми маслами надо забыть. Достоинства масел категории SP состоят в том, что они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и стенках камер сгорания. Это препятствует возникновению эффекта LSPI – преждевременному воспламенение топливной смеси на малых оборотах, которое может привести к разрушению поршней.

Напомним, что масла категории SP создавались для турбомоторов с непосредственным впрыском, в которых более древние масла порой создавали описанные выше нежелательные эффекты. Поэтому заливать в них масла более низкой эксплуатационной категории просто глупо: можно убить двигатель.

Третий способ экономии – масло 10W вместо 0W

Простейший способ небольшой экономии – более взвешенный подход к выбору вязкости масла. Конечно, 0W-40 звучит солидно, но во многих случаях машина эксплуатируется в регионах, где морозов сильнее минус 20°С не бывает. Поэтому даже зимой там можно обходиться маслом 10W-40: особо низкая пусковая вязкость масел в таких регионах ни к чему.

Обойдутся такие масла ненамного дешевле, но зато более частая замена таких масел не требуется.

Напомним, что в самых крайних случаях (скажем, если в дороге масло полностью вытекло) вместо рекомендованного моторного масла лучше залить любое другое, чем пытаться ехать вообще без масла. Но это – исключительный случай. При первой же возможности необходимо срочно заменить временно залитое масло на нормальное, рекомендованное.

А вот о чем говорит уровень масла в двигателе выше положенного.