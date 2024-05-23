Масло в моторе выше уровня? Это говорит о серьезной проблеме
Все боятся недостаточного количества масла в двигателе. Но о чем говорит высокий уровень масла и чем он опасен? Вот 5 объяснений.
Как узнать уровень масла в двигателе
Все автомобили с точки зрения контроля уровня масла делятся на три типа. У первых уровень масла проверяет сам водитель с помощью маслоизмерительного стержня – так официально называется щуп. Более навороченные автомобили, помимо щупа, имеют электронный датчик, который выводит показания на индикатор в комбинации приборов. И еще есть самые современные автомобили, которые, к сожалению, имеют только электронный датчик уровня масла в поддоне двигателя.
1. Проверяем правильно
Уровень масла в двигателе может быть нормальным, но если вы измеряете его на негоризонтальной площадке, то и показания будут неверными. Отклонения могут быть как в большую, так и в меньшую сторону. Особенно это заметно, если щуп на двигателе расположен в самом углу.
В инструкции к автомобилю указываются условия, при которых проверяется уровень. Обычно это делают, прогрев мотор до рабочей температуры и дав ему постоять около 5 минут, чтобы масло успело стечь в поддон. Но так стоит поступать для точного замера. Я, например, редко эксплуатирую машину, а потому стараюсь проверять уровень масла перед пуском двигателя. Пусть уровень будет чуть неточно замерен, но главное – чтобы масло было выше минимальной отметки!
2. Мятый поддон
Сильно помятый стальной штампованный поддон вытеснит часть масла, и его кажущийся уровень возрастет. Но маловероятно, чтобы водитель не заметил столь сильный удар под днищем машины. Так может получиться, только если машину эксплуатируют несколько человек.
3. В масло попадает топливо
В моторное масло может попадать топливо. В больших количествах это возможно на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает при утечке топлива из неисправного топливного насоса. В таком случае прибавка уровня может быть большой и очень опасной для двигателя – ведь масло разжижается и хуже смазывает пары трения.
Уровень масла может расти и зимой, если автолюбитель совершает лишь короткие поездки. Тогда форсунки подают очень много топлива, которое частично просачивается в поддон, а испаряться оно не успевает. Тут можно порекомендовать периодически совершать более длительные поездки.
Способ предотвратить проблему – внимательно следить даже за короткими морганиями лампы давления масла. Ведь смесь масла с топливом – гораздо более жидкая, и поэтому масляный насос может не создать должное давление.
Предотвратить беду может более частое измерение уровня масла. Если уровень масла значительно и резко повысился в теплое время года, то эксплуатировать мотор нельзя. Нужно немедля устранять причину попадания топлива в масло.
4. В масло попадает антифриз
Антифриз, попавший в масло, тяжелее, а потому скапливается на дне масляного поддона и повышает уровень масла. Такое возможно при трещинах в головке блока цилиндров, самом блоке или при негерметичности теплообменника «масло-антифриз», который применяется на многих современных автомобилях.
Охлаждающая жидкость в прогретом двигателе находится под давлением около одного бара или немногим больше. Поэтому в каналы системы смазки, где масло находится под большим (до 4 бар) давлением, антифриз не попадает до тех пор, пока двигатель работает. Но после остановки мотора давление масла исчезает сразу, а в системе охлаждения сохраняется до полного остывания мотора. И антифриз будет попадать в систему смазки, повышая уровень масла.
Такое явление можно обнаружить по образованию эмульсии в двигателе. Увидеть беловатую эмульсию можно на пробке маслозаливной горловины или даже на маслоизмерительном щупе.
Эксплуатировать двигатель с таким дефектом нельзя, а нужно немедленно разбираться с проблемой и устранять ее.
5. Масло доливали?
Так поступают, если перед продажей машины хотят замаскировать низкое давление в системе смазки и доливают самое вязкое из возможных масел, не заморачиваясь откачкой старого. Тут совет простой – не рассматривайте такой автомобиль.
Обобщаем
На двигателях, которые снабжены маслоизмерительным щупом, стоит проверять уровень почаще не только из-за возможного снижения уровня, но и из-за риска повышения. Автомобили с электронным указателем уровня коварны тем, что могут «не заметить» ситуацию, когда большой расход масла «компенсирует» его разбавление топливом или антифризом и уровень, вроде бы, в норме.
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