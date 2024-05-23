Масло в моторе выше уровня? Это говорит о серьезной проблеме

Эксперт «За рулем» объяснил, почему избыток масла в моторе – это опасно

Все боятся недостаточного количества масла в двигателе. Но о чем говорит высокий уровень масла и чем он опасен? Вот 5 объяснений.

Как узнать уровень масла в двигателе

Все автомобили с точки зрения контроля уровня масла делятся на три типа. У первых уровень масла проверяет сам водитель с помощью маслоизмерительного стержня – так официально называется щуп. Более навороченные автомобили, помимо щупа, имеют электронный датчик, который выводит показания на индикатор в комбинации приборов. И еще есть самые современные автомобили, которые, к сожалению, имеют только электронный датчик уровня масла в поддоне двигателя.

1. Проверяем правильно

Уровень масла в двигателе может быть нормальным, но если вы измеряете его на негоризонтальной площадке, то и показания будут неверными. Отклонения могут быть как в большую, так и в меньшую сторону. Особенно это заметно, если щуп на двигателе расположен в самом углу.

У весьма распространенного двигателя К4М, применявшегося на множестве моделей Renault и Lada, щуп установлен максимально впереди, ближе к маховику. Поставьте машину на уклоне – и вот она, ошибка в определении уровня масла.

В инструкции к автомобилю указываются условия, при которых проверяется уровень. Обычно это делают, прогрев мотор до рабочей температуры и дав ему постоять около 5 минут, чтобы масло успело стечь в поддон. Но так стоит поступать для точного замера. Я, например, редко эксплуатирую машину, а потому стараюсь проверять уровень масла перед пуском двигателя. Пусть уровень будет чуть неточно замерен, но главное – чтобы масло было выше минимальной отметки!

2. Мятый поддон

Сильно помятый стальной штампованный поддон вытеснит часть масла, и его кажущийся уровень возрастет. Но маловероятно, чтобы водитель не заметил столь сильный удар под днищем машины. Так может получиться, только если машину эксплуатируют несколько человек.

Объем поддона уменьшился не меньше, чем на литр, а куда «вылезет» избыток масла? Причем маслоприемник может и уцелеть, а потому будет продолжать подавать масло к насосу.

3. В масло попадает топливо

В моторное масло может попадать топливо. В больших количествах это возможно на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает при утечке топлива из неисправного топливного насоса. В таком случае прибавка уровня может быть большой и очень опасной для двигателя – ведь масло разжижается и хуже смазывает пары трения.

Уровень масла может расти и зимой, если автолюбитель совершает лишь короткие поездки. Тогда форсунки подают очень много топлива, которое частично просачивается в поддон, а испаряться оно не успевает. Тут можно порекомендовать периодически совершать более длительные поездки.

Способ предотвратить проблему – внимательно следить даже за короткими морганиями лампы давления масла. Ведь смесь масла с топливом – гораздо более жидкая, и поэтому масляный насос может не создать должное давление.

Предотвратить беду может более частое измерение уровня масла. Если уровень масла значительно и резко повысился в теплое время года, то эксплуатировать мотор нельзя. Нужно немедля устранять причину попадания топлива в масло.

4. В масло попадает антифриз

Антифриз, попавший в масло, тяжелее, а потому скапливается на дне масляного поддона и повышает уровень масла. Такое возможно при трещинах в головке блока цилиндров, самом блоке или при негерметичности теплообменника «масло-антифриз», который применяется на многих современных автомобилях.

Теплообменник «масло-антифриз» распространенных двигателей семейства Z16 и Z18 XER производства GM вполне может поспособствовать смешиванию жидкостей.

Охлаждающая жидкость в прогретом двигателе находится под давлением около одного бара или немногим больше. Поэтому в каналы системы смазки, где масло находится под большим (до 4 бар) давлением, антифриз не попадает до тех пор, пока двигатель работает. Но после остановки мотора давление масла исчезает сразу, а в системе охлаждения сохраняется до полного остывания мотора. И антифриз будет попадать в систему смазки, повышая уровень масла.

Такое явление можно обнаружить по образованию эмульсии в двигателе. Увидеть беловатую эмульсию можно на пробке маслозаливной горловины или даже на маслоизмерительном щупе.

Эксплуатировать двигатель с таким дефектом нельзя, а нужно немедленно разбираться с проблемой и устранять ее.

5. Масло доливали?

Так поступают, если перед продажей машины хотят замаскировать низкое давление в системе смазки и доливают самое вязкое из возможных масел, не заморачиваясь откачкой старого. Тут совет простой – не рассматривайте такой автомобиль.

Зачастую жулики доливают масло с высокой вязкостью 10W-60 перед перепродажей.

Обобщаем

На двигателях, которые снабжены маслоизмерительным щупом, стоит проверять уровень почаще не только из-за возможного снижения уровня, но и из-за риска повышения. Автомобили с электронным указателем уровня коварны тем, что могут «не заметить» ситуацию, когда большой расход масла «компенсирует» его разбавление топливом или антифризом и уровень, вроде бы, в норме.

А вот как не нарваться на поддельное масло.