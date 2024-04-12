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Это приговор для двигателя: как не нарваться на поддельное масло

Эксперт «За рулем» провел анализ и рассказал, как распознать «паленое» масло

Контрафактное автомобильное масло можно купить как в интернете, так и в обычных магазинах. Использование подделок может привести к серьезным поломкам машины. Как не нарваться на «паленое» масло при покупке, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

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Он отметил, что в последнее время возросло число подделок «под фирму». Копируют именно зарубежные масла, в том числе «родные», например, тойотовское, ниссановское.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Поддельное масло — это почти всегда приговор для двигателя. Случается, что подделку видно сразу, когда лампочка давления масла начинает подмаргивать на минимальных оборотах — поддельщики могут использовать простенькие индустриальные масла безо всяких полезных присадок и с плохой температурно-вязкостной характеристикой.

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Специалист отметил, что обезопасить себя от подделок поможет использование отечественных или малоизвестных импортных масел. То есть, чем неизвестнее продукт, тем меньше вероятность того, что его будут подделывать. Из европейских масел эксперт отметил Addinol, Eurol, Eni, Fuchs, Meguin, Novus, Rheinol, Ravenol, Rowe. Из японских — Autobacs и Moly Green, из корейских — ZIC, Kixx, S‑Oil. Из канадских — Petro-Сanada.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
12.04.2024
Фото:Unsplash
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