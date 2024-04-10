Эти кроссоверы с полным приводом признали лучшими

Эксперт Петров провел анализ и назвал лучшие полноприводные китайские кроссоверы

Доля кроссоверов и внедорожников на рынке РФ составляет более 70%. Популярны у россиян и модификации 4×4. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, какие кроссоверы с полным приводом лучше.

Из линейки бренда Chery он выделил две модели: 7 Pro Max и 8 Pro Max. Chery 7 Pro Max — среднеразмерный кроссовер, бестселлер бренда. Это один из наиболее универсальных семейных автомобилей, у него большой багажник, просторный салон, множество опций.

Chery Tiggo 8 Pro

Chery 8 Pro Max — это флагман бренда с высокой популярностью. Автомобиль имеет широкий функционал и набор опций. Обе модели обладают отличной динамикой в сочетании с экономичным расходом горючего.

Среди полноприводных кроссоверов бренда Geely специалист упомянул Atlas Pro. Он пользуется спросом благодаря выгодному сочетанию цены-качества и богатого набора опций.

В линейке марки Jetour интересен вместительный кроссовер Jetour T2, оборудованный множеством электронных вспомогательных систем движения, в том числе по дорогам со сложным рельефом и в тяжелых погодных условиях.

Jetour T2

По марке GAC можно рассмотреть для покупки полноразмерный внедорожник GS8 с двухлитровым бензиновым мотором. У этой модели множество комфортных и технологичных опций.

Ранее эксперты «За рулем» сравнили китайские полноприводные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7.

Chery Tiggo 7 Pro Max лишь на полшага опередил своих визави, сделали вывод специалисты. Его главные козыри — комфортная подвеска и хорошая шумоизоляция. Но на бездорожье лишний раз лучше не съезжать. Второе место разделили между собой Geely Atlas Pro и Haval F7.

Geely привлекает удачными настройками управляемости и скромным топливным аппетитом, Haval — просторным салоном и относительно выносливой на бездорожье трансмиссией, но основное его преимущество — привлекательная цена.

Также ранее «За рулем» провел тест Haval Jolion 2024.

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Источник: «Российская газета»