8 заблуждений про уровень масла. Есть опасные!

Такая простейшая операция, как проверка уровня масла в двигателе, почему-то вызывает много вопросов и даже предубеждений. Эксперт все объяснил.

Миф 1. Уровень масла у исправного двигателя не меняется

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Расход масла есть у любого двигателя. Масло уходит из двигателя вместе с выхлопными газами, поскольку перед этим попадает в камеру сгорания. Путей всего три: через уплотнение поршень-цилиндр, через уплотнения клапанов и с газами из системы вентиляции картера.

Если бы через кольца не проходило ничего, верхнее поршневое работало бы «на сухую». Долго бы такая пара трения не прожила. Значит, ничтожное количество масла все же остается на стенке цилиндра и при рабочем ходе частично сгорает.

Уплотнения клапанов, если исправны, дают очень малый расход, но и там трение тоже не сухое.

Особенно велик унос масла через вентиляцию картера (картерные газы содержат мельчайшие капельки масла), когда двигатель работает на больших оборотах или автомобиль движется в условиях крутых подъемов и спусков.

В турбомоторах масло через уплотнения ротора турбокомпрессора (они похожи на поршневые кольца) в небольших количествах может проникать на впуск и на выпуск.

Поэтому любой, даже самый новый, исправный и высококачественный двигатель потребляет масло, пусть и немного.

Миф 2. Уровень масла не может повышаться

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В холодную погоду, когда автомобиль совершает короткие поездки и мотор не прогревается до рабочей температуры, уровень масла в двигателе может расти (на 10–15 мм по щупу). Только это уже не чистое масло, а смесь с топливом. Система управления двигателем при пуске и прогреве готовит настолько богатую смесь, что часть топлива не сгорает и попадает через поршневые кольца в поддон двигателя. Но если короткие поездки чередовать с долгими, то топливо будет испаряться из масла и уровень расти не будет.

Миф 3. Лучше перелить масло, чем недолить

Все зависит от того, насколько перелили или недолили. Если уровень выше на 10–20 мм по щупу, можно не переживать. Если больше, то излишек нужно слить. Иначе избыток масла будет захватываться коленвалом. Это создаст излишний масляный туман в картере двигателя, который будет засасываться в систему вентиляции картера, засоряя дроссельный узел и загрязняя компрессор с интеркулером (если они есть). Лучше отвернуть масляный фильтр и вылить из него масло.

При сливе через пробку поддона велик риск вылить больше, чем надо, а потому есть смысл подставить чистую емкость. Но лучше откачать излишек через трубку щупа с помощью шприца и тонкого шланга.

Если уровень хоть чуть-чуть выше нижней метки на щупе — можно ехать. Но при первой возможности обязательно долить масло.

Прежде всего нужно убедиться, что масло не вытекает наружу.

Постоянная езда на нижнем уровне нежелательна потому, что в системе оказывается недостаточно масла и оно работает более интенсивно и быстрее теряет свои свойства. А в жару масло способствует дополнительному охлаждению двигателя — его нужно много.

Критическим уровнем будет такой, когда периодически помаргивает лампа аварийного давления масла. В таком режиме ездить нельзя. Нужно долить любое моторное масло — хоть для дизельного грузовика.

В критической ситуации можно долить абсолютно любое моторное масло.

Миф 4. Уровень масла снижается между ТО пропорционально пробегу

При одинаковом режиме эксплуатации на протяжении 15 000 км расход масла будет разным. На протяжении первых 5–7 тысяч километров, пока масло свежее, угар практически незаметен. По мере ухудшения характеристик масла его расход начнет расти.

Считается, что двигатель и масло идеально соответствуют друг другу, если к замене уровень не упал ниже нижней метки на щупе. Но это получается только на свежих автомобилях, при качественных маслах и легких условиях эксплуатации.

При обычной эксплуатации резкий рост расхода масла при небольшом пробеге свидетельствует о том, что вы нарвались на подделку. И масло нужно немедленно менять.

Если интенсивный угар начался после 5000 км, это свидетельствует о тяжелых условиях эксплуатации и невысоком качестве масла. Его лучше не доливать, а поменять, так как масло выработало свой ресурс.

Светлое масло плохо видно на щупе. Смотрите внимательнее и проверьте уровень несколько раз.

Миф 5. Уровень масла нельзя проверять на холодном двигателе

Если машина постояла длительное время, уровень масла надо проконтролировать обязательно. «На холодную», даже не заводя двигатель. Ведь за это время масло могло вытечь через износившееся уплотнение. Или, наоборот, его уровень мог вырасти, например, из-за попадания антифриза в масло. Уровень масла должен быть в разумных пределах — между нижней и верхней метками.

Миф 6. Безразлично, проверять уровень на холодном или на горячем двигателе

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Моторное масло, как и все вещества, расширяется при нагреве. Причем здорово! Запомните, сколько масло на щупе было морозным утром до пуска мотора, и сопоставьте с уровнем после поездки. Разница в объеме масла составит почти 10% — примерно пол-литра.

Между верхней и нижней метками на маслоизмерительном щупе около литра масла. А значит при замере в мороз и в жару после поездки разница может составлять полщупа. Именно поэтому следует проверять уровень масла согласно рекомендациям автопроизводителя. Большинство советуют делать это на прогретом и постоявшем несколько минут моторе.

Идеальная картина из американских фильмов. На заправке написано: «Залей бензин и проверь масло». Все правильно — машина несколько минут постояла с заглушенным двигателем.

Миф 7. При замене масло надо заливать по верхней метке

При замене масла двигатель должен быть прогрет, но не все прогревают его до высоких температур. В сервисе автомобиль часто долго стоит в очереди, и мотор оказывается теплым. Старое масло сливается нормально — и ладно. Новое же масло холодное — примерно +20 °С. Если после первого пуска и заполнения масляного фильтра налить по верхнюю метку, то на прогретом моторе будет небольшой перелив — обычно не более 5 мм по щупу. За счет расширения масла.

Миф 8. Уровень масла резко падает после удаления нейтрализатора

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Обычно удалению каталитического нейтрализатора предшествуют проблемы. Либо выхлопные газы плохо выходят из-за разрушенной начинки нейтрализатора. Либо обнаружены задиры в цилиндрах, возникшие из-за попадания керамической крошки.

Нейтрализатор удаляют, а за уровнем масла начинают внимательно смотреть. И видят, что оно уходит. Но причина — в задранных цилиндрах, а не в удаленном нейтрализаторе. Нейтрализатор создает сопротивление выходу отработавших газов, но небольшое — даже на высоких оборотах двигателя оно сопоставимо с сопротивлением системы выпуска отработавших газов. И только у гонщиков, которые все время крутят мотор, с удалением нейтрализатора возможны проблемы с чрезмерным выбросом масла.

Краткая памятка

Проверка уровня масла в двигателе — простая, но важная операция. Просто надо помнить несколько важных правил и им следовать. Заливайте хорошее масло, почаще проверяйте его уровень на прогретом моторе, и автомобиль никогда не подведет вас.

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