Что делать, если в автомобиле не предусмотрен щуп для проверки уровня жидкости в вариаторе? — его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. И жизнь вариатору продлите, и приз получите. Хотя нет — приз за это решение уже выдан читателю!

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Nissan X‑Trail Т32 с мотором 2.0 не имеет щупа для проверки уровня жидкости в вариаторе — вместо него установлена фасонная заглушка.

Чтобы изготовить щуп, я взял от штатного переднего дворника прижимную пластину резинки. Ее длина 645 мм, она упирается в дно картера и выступает над трубкой ровно на 10 мм. Сбоку пластиковой заглушки просверлил отверстие диаметром 3 мм и вставил пластину, чтобы от конца до буртика заглушки было 635 мм.

В пластине есть просечка под фиксацию резинки, которая не дает щупу выпасть. Вставил в отверстие отрезок медной проволоки и заклепал. Для надежности можно залить канал двухкомпонентным клеем.

Остается нанести риски уровня. От конца щупа отмерил 52 мм и надфилем поставил нижнюю риску — это уровень масла в холодном вариаторе. Верхнюю метку отчеркнул на расстоянии 67 мм — таков уровень в прогретом вариаторе.

В. Копица, Краснодар

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото В. Копица