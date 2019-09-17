Сегодня, в 8:06 Вот так заливать масло гораздо удобнее — совет читателя Когда обычная воронка не подходит, возьмите носик-лейку от пробки пластиковой канистры.
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Для
долива мáсла в агрегаты с небольшими отверстиями (например, в коробку передач или задний мост) обычную воронку использовать не получается — либо не влезает, либо коротка.
Для этих целей я применяю пластиковый носик-лейку от пробки пластиковой канистры из-под моторного масла.
Если потребуется, конструкцию можно нарастить с помощью большей воронки.
Е. Воробьев, Санкт-Петербург Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Как приспособить для авторемонта инструменты из арсенала стоматолога, узнайте тут. Фото: Е. Воробьев, Санкт-Петербург
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