Вот так заливать масло гораздо удобнее — совет читателя — журнал За рулем

Вот так заливать масло гораздо удобнее — совет читателя

Когда обычная воронка не подходит, возьмите носик-лейку от пробки пластиковой канистры.

Материалы по теме
Спецключ своими руками — простой совет

Для долива мáсла в агрегаты с небольшими отверстиями (например, в коробку передач или задний мост) обычную воронку использовать не получается — либо не влезает, либо коротка.

Для этих целей я применяю пластиковый носик-лейку от пробки пластиковой канистры из-под моторного масла.

Если потребуется, конструкцию можно нарастить с помощью большей воронки.

Е. Воробьев, Санкт-Петербург


Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как приспособить для авторемонта инструменты из арсенала стоматолога, узнайте тут.

Фото: Е. Воробьев, Санкт-Петербург

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые