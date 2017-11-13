Бывалый читатель «За рулем», приславший совет в редакцию, знает свой автомобиль назубок, а справляться с ремонтом ему помогают инструменты из стоматологической практики.

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Уже много лет при ремонте автомобиля использую стоматологические штопферы — инструменты для пломбирования зубов.

Удобные наконечники различной формы (плоский, заостренный, шарообразный, серповидный) и подходящая длина рукояток позволяют с легкостью справляться с разборкой деталей салона, со снятием уплотнителей и пластиковых элементов.

Однажды с помощью тонкого изогнутого наконечника удалось извлечь обломок ключа из скважины блокиратора коробки типа Mul-T Lock.

Штопферы есть в свободной продаже и относительно недóроги.

В. Севастьянов, Москва

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

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Фото: В. Севастьянов