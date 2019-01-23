У бывалого автомобилиста любой обрезок трубы пойдет в дело.

ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Ф. Галеев, Туймазы

Материалы по теме Коврик, держись! Лайфхак для экономных автовладельцев

Для изготовления козелков‑подставок под автомобили я использовал обрезки металла, хранившиеся в гараже. Подобрал небольшие отрезки толстостенных труб диаметром 48 мм и 60 мм — они должны входить одна в другую с небольшим зазором. Для основания использовал швеллер размером 140×160 мм, а для верхней площадки — ­100×140 мм. В наружной трубе сделал отверстия диаметром 12 мм, а на внутренней — такие же отверстия через 20 мм для регулировки высоты фиксации. В качестве стопора использовал болт диаметром 12 мм. Чтобы не ободрать пороги автомобиля, на верхнюю площадку приклепал транспортерную ленту. Высоту козелка можно регулировать в пределах 240–380 мм.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Ф. Галеев