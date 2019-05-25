6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Малейшая потеря герметичности насоса приводит к пожару; заправлять машины со впрыском топлива надо чаще, а «на лампочке» вообще нельзя ездить; моторчик, работающий «на сухую», мгновенно выходит из строя... — где тут правда, а где ложь, знают эксперты «За рулем».

Материалы по теме Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

1. Малейшая потеря герметичности насоса немедленно приведет к пожару, поскольку его щетки постоянно искрят.

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине. Но возгорание невозможно: концентрация паров топлива гораздо выше стехиометрической, а потому и поджечь их нельзя.

2. Заправлять машины со впрыском топлива надо чаще, а «на лампочке» вообще нельзя ездить.

Многие считают, что при неполном баке насос обязательно начнет хлебать воздух вместо бензина и быстро помрет. На фото ниже хорошо видно, что он размещается в пластиковом стакане, препятствующем отливу топлива при ускорениях и кренах. Стакан прижимается пружиной к нижней точке топливного бака. Кроме того, внутренние перегородки в топливном баке препятствуют приливам и отливам бензина. А если топливо закончится? И тут неприятностей не будет: как только насос перестанет создавать давление, двигатель заглохнет, а контроллер снимет питание через пару секунд.

3. Моторчик, работающий «на сухую», мгновенно выходит из строя.

При заглохшем ДВС питание с электробензонасоса снимается очень быстро. Поэтому у него нет физической возможности долго молотить в «сухом» режиме. Кроме того, мы гоняли насосы «на сухую» около десяти минут — и ничего: холодный корпус, малый ток потребления, ровный шум. Поэтому своей смертью от недостатка бензина насос не помрет.

4. Бензин играет в электробензонасосе роль смазки.

Смазывающая способность бензина ничтожная. Он играет роль не смазки, а охладителя.

5. Избыточное давление в топливной магистрали вредно, поэтому при замене категорически нельзя устанавливать более мощный бензонасос.

Перепускной клапан (регулятор давления) в топливном модуле отслеживает величину давления, создаваемого бензонасосом, отправляя излишек топлива обратно в бензобак. Поэтому более производительный насос никакого вреда не нанесет. Другое дело, если вы установили мотор слабее штатного: при работе в максимальных режимах двигателю может не хватить топлива и он начнет «затыкаться».

6. На автомобилях, переведенных на газ, бензонасосы особенно часто ломаются.

На интернет-форумах встречаются страшилки: бензонасос на автомобилях с газовым оборудованием всегда работает, гоняя бензин по малому кругу, а потому чаще выходит из строя. Но это обычный режим, ничем не отличающийся от рабочего. Неприятности могли бы возникнуть разве что при полном отсутствии бензина в баке, но это уже напоминает диверсию. Однако непродолжительной работы «на сухую» насосы тоже не боятся.