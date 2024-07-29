Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Эксперт «За рулем» рассказал про 12 простых способов увеличить ресурс двигателя

Кузов современного автомобиля хорошо сопротивляется коррозии и может пережить несколько моторов. Поэтому есть смысл сделать все, чтобы двигатель прослужил как можно дольше, не разоряя владельца капитальными ремонтами и покупкой-установкой контрактных моторов.

Для этого достаточно соблюдать некоторые правила эксплуатации и проводить грамотное техническое обслуживание.

Бережная эксплуатация

Греть двигатель

Ни в коем случае нельзя в холодное время года давать большую нагрузку на холодный двигатель. Это приводит к повышенному износу деталей и даже к задирам в цилиндрах. Быстро нагревшийся под нагрузкой и расширившийся поршень начинает просто «не помещаться» в пока еще ледяном цилиндре.

Правильные обороты двигателя

Частота вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой должна, в обычных условиях, находиться в диапазоне 1800-4000 об/мин. Превышать ее можно при необходимости безопасного обгона.

Если стиль вашей езды уж совсем плавный, то периодически, раз в 500 км, двигатель желательно «покрутить» до 4500-5000 об/мин во время движения по трассе на протяжении 10-20 минут.

Также вредно нагружать двигатель на совсем низких оборотах, чем иногда грешат владельцы автомобилей с механической коробкой передач.

Дать остыть двигателю

После продолжительного напряженного движения в жару резко остановить мотор – это значит обеспечить ему термошок. Для не очень форсированных атмосферных моторов с распределенным впрыском топлива вред невелик, в отличие от мощных турбонаддувных агрегатов с прямым впрыском. Поэтому не торопитесь сразу после остановки выключать двигатель, а подождите минуту-другую.

Хороший бензин

Следует заправлять автомобиль бензином с рекомендованным, а не допустимым октановым числом (возможность заправки современных автомобилей, тем более турбированных, 92-м бензином – это допуск, а не рекомендация для постоянного использования).

Вероятность нарваться на некачественное топливо на небрендовых колонках будет больше при заправке бензином АИ-92. Фракционный состав бензина тоже очень важен. Это показатель его испаряемости, определить который можно только в лабораторных условиях. О том, что фракционный состав бензина не везде соответствует норме, говорит тот факт, что в некоторых регионах нашей страны элементы топливной системы двигателей и каталитические нейтрализаторы служат заметно меньше, чем, например, в столичном регионе.

Качественное техобслуживание

Своевременная замена масла в двигателе

Моторное масло – это тоже часть двигателя, причем очень важная. Только изнашивается заметно быстрее. И потому масло нужно своевременно менять вместе с масляным фильтром.

Обратите внимание, что в инструкциях ко всем современным автомобилям сказано, что большие пробеги между заменами, равные 10-15 тысячам км, актуальны только для идеальных, самых благоприятных условий эксплуатации. А в трудных условиях, в которых большинство автомобилей и ездит (например, пробки, мороз, жара), пробег от замены до замены следует сократить вдвое.

Качественные моторные масла

К подбору масла для двигателя своего автомобиля следует подходить тщательно. Главных критерия два – удовлетворить требованиям производителя мотора по уровню качества и вязкости, а также не нарваться на подделку этого хорошего масла.

Одна из рекомендаций – приобретать масла нераскрученных брендов европейских производителей, которые просто невыгодно подделывать, и проходить мимо «мерседесовских», «тойотовских» и прочих подобных масел, которые очень часто фальсифицируют.

Чистый воздух для двигателя

Воздушный фильтр, даже будучи засоренным, чистит воздух, поступающий в двигатель, все лучше и лучше (на его поверхности скапливается пыль, которая тоже задерживает загрязнения). Но только до определенного момента. Во-первых, состав смеси из-за нехватки воздуха, которому будет все сложнее прорываться сквозь слои пыли, будет нарушен, а во-вторых, фильтр может порваться, и вся грязь тут же попадет в двигатель. Совет – меняйте воздушный фильтр по регламенту (в обычных условиях) или чаще, если ездите по пыльным дорогам.

Забитый фильтр все-таки порвался.

Гарантируем поджиг смеси в цилиндрах

Свечи зажигания тоже должны меняться по регламенту. «Переходившие» свечи приводят к появлению пропусков зажигания, которые могут вызвать повреждение катушек зажигания и каталитического нейтрализатора.

Не допускаем перегрева двигателя

Система охлаждения должна находиться в безупречном состоянии. Исправный термостат должен вовремя открывать путь чистому антифризу в чистый, не забитый грязью и пухом радиатор. Электровентилятор и водяной насос должны перекачивать воздух и охлаждающую жидкость с должной производительностью.

Не допустить обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ – это начало длительной эпопеи ремонта мотора. Такое случается, если ремень не заменили вовремя (по пробегу или по времени): резинотехнические изделия стареют даже на простаивающем автомобиле.

Кроме того, даже после ремонта головки блока и замены оборвавшегося ремня, могут выплыть скрытые дефекты, наподобие немного погнутого шатуна, поврежденного вкладыша или некачественной сборки двигателя при его ремонте.

Последствия обрыва ремня ГРМ.

Регулировать зазоры клапанов

Если у мотора нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, то нужно проверять и, при необходимости, регулировать зазоры строго по регламенту. У современных моторов зазоры постепенно уменьшаются. Если допустить сокращение зазора до нуля, то это приведет как минимум к необходимости ремонта головки блока.

Слушать двигатель

Слушайте свой двигатель. Хотя бы иногда. Непривычные звуки должны насторожить и стать поводом для визита в сервис, где мастера проведут углубленную диагностику. Приведу только один простой пример того, как вроде бы пустяшный звук может сгубить двигатель. Запищал, а затем и заклинил натяжной ролик приводного ремня генератора. Ремень сорвался и попал под шкив коленвала, где угодил в зубчатый ремень ГРМ. Тот оборвался, и последствия этого вы можете еще раз посмотреть на фотографии выше.

Вместо итога

Берегите свой мотор, ездите на машине плавно и своевременно выполняйте все операции по техническому обслуживанию. Тогда двигатель проходит в разы больше обещанного производителем ресурса.

«За рулем» рассказал об индикаторе, предупреждающем о скором клине двигателя.