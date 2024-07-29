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Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Эксперт «За рулем» рассказал про 12 простых способов увеличить ресурс двигателя

Кузов современного автомобиля хорошо сопротивляется коррозии и может пережить несколько моторов. Поэтому есть смысл сделать все, чтобы двигатель прослужил как можно дольше, не разоряя владельца капитальными ремонтами и покупкой-установкой контрактных моторов.

Для этого достаточно соблюдать некоторые правила эксплуатации и проводить грамотное техническое обслуживание.

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Бережная эксплуатация

Греть двигатель

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Ни в коем случае нельзя в холодное время года давать большую нагрузку на холодный двигатель. Это приводит к повышенному износу деталей и даже к задирам в цилиндрах. Быстро нагревшийся под нагрузкой и расширившийся поршень начинает просто «не помещаться» в пока еще ледяном цилиндре.

Правильные обороты двигателя

Частота вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой должна, в обычных условиях, находиться в диапазоне 1800-4000 об/мин. Превышать ее можно при необходимости безопасного обгона.

Если стиль вашей езды уж совсем плавный, то периодически, раз в 500 км, двигатель желательно «покрутить» до 4500-5000 об/мин во время движения по трассе на протяжении 10-20 минут.

Также вредно нагружать двигатель на совсем низких оборотах, чем иногда грешат владельцы автомобилей с механической коробкой передач.

Дать остыть двигателю

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После продолжительного напряженного движения в жару резко остановить мотор – это значит обеспечить ему термошок. Для не очень форсированных атмосферных моторов с распределенным впрыском топлива вред невелик, в отличие от мощных турбонаддувных агрегатов с прямым впрыском. Поэтому не торопитесь сразу после остановки выключать двигатель, а подождите минуту-другую.

Хороший бензин

Следует заправлять автомобиль бензином с рекомендованным, а не допустимым октановым числом (возможность заправки современных автомобилей, тем более турбированных, 92-м бензином – это допуск, а не рекомендация для постоянного использования).

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Вероятность нарваться на некачественное топливо на небрендовых колонках будет больше при заправке бензином АИ-92. Фракционный состав бензина тоже очень важен. Это показатель его испаряемости, определить который можно только в лабораторных условиях. О том, что фракционный состав бензина не везде соответствует норме, говорит тот факт, что в некоторых регионах нашей страны элементы топливной системы двигателей и каталитические нейтрализаторы служат заметно меньше, чем, например, в столичном регионе.

Качественное техобслуживание

Своевременная замена масла в двигателе

Моторное масло – это тоже часть двигателя, причем очень важная. Только изнашивается заметно быстрее. И потому масло нужно своевременно менять вместе с масляным фильтром.

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Обратите внимание, что в инструкциях ко всем современным автомобилям сказано, что большие пробеги между заменами, равные 10-15 тысячам км, актуальны только для идеальных, самых благоприятных условий эксплуатации. А в трудных условиях, в которых большинство автомобилей и ездит (например, пробки, мороз, жара), пробег от замены до замены следует сократить вдвое.

Качественные моторные масла

К подбору масла для двигателя своего автомобиля следует подходить тщательно. Главных критерия два – удовлетворить требованиям производителя мотора по уровню качества и вязкости, а также не нарваться на подделку этого хорошего масла.

Одна из рекомендаций – приобретать масла нераскрученных брендов европейских производителей, которые просто невыгодно подделывать, и проходить мимо «мерседесовских», «тойотовских» и прочих подобных масел, которые очень часто фальсифицируют.

Чистый воздух для двигателя

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Воздушный фильтр, даже будучи засоренным, чистит воздух, поступающий в двигатель, все лучше и лучше (на его поверхности скапливается пыль, которая тоже задерживает загрязнения). Но только до определенного момента. Во-первых, состав смеси из-за нехватки воздуха, которому будет все сложнее прорываться сквозь слои пыли, будет нарушен, а во-вторых, фильтр может порваться, и вся грязь тут же попадет в двигатель. Совет – меняйте воздушный фильтр по регламенту (в обычных условиях) или чаще, если ездите по пыльным дорогам.

Забитый фильтр все-таки порвался.
Забитый фильтр все-таки порвался.

Гарантируем поджиг смеси в цилиндрах

Свечи зажигания тоже должны меняться по регламенту. «Переходившие» свечи приводят к появлению пропусков зажигания, которые могут вызвать повреждение катушек зажигания и каталитического нейтрализатора.

Не допускаем перегрева двигателя

Система охлаждения должна находиться в безупречном состоянии. Исправный термостат должен вовремя открывать путь чистому антифризу в чистый, не забитый грязью и пухом радиатор. Электровентилятор и водяной насос должны перекачивать воздух и охлаждающую жидкость с должной производительностью.

Не допустить обрыв ремня ГРМ

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Обрыв ремня ГРМ – это начало длительной эпопеи ремонта мотора. Такое случается, если ремень не заменили вовремя (по пробегу или по времени): резинотехнические изделия стареют даже на простаивающем автомобиле.

Кроме того, даже после ремонта головки блока и замены оборвавшегося ремня, могут выплыть скрытые дефекты, наподобие немного погнутого шатуна, поврежденного вкладыша или некачественной сборки двигателя при его ремонте.

Последствия обрыва ремня ГРМ.
Последствия обрыва ремня ГРМ.

Регулировать зазоры клапанов

Если у мотора нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, то нужно проверять и, при необходимости, регулировать зазоры строго по регламенту. У современных моторов зазоры постепенно уменьшаются. Если допустить сокращение зазора до нуля, то это приведет как минимум к необходимости ремонта головки блока.

Слушать двигатель

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

Слушайте свой двигатель. Хотя бы иногда. Непривычные звуки должны насторожить и стать поводом для визита в сервис, где мастера проведут углубленную диагностику. Приведу только один простой пример того, как вроде бы пустяшный звук может сгубить двигатель. Запищал, а затем и заклинил натяжной ролик приводного ремня генератора. Ремень сорвался и попал под шкив коленвала, где угодил в зубчатый ремень ГРМ. Тот оборвался, и последствия этого вы можете еще раз посмотреть на фотографии выше.

Вместо итога

Берегите свой мотор, ездите на машине плавно и своевременно выполняйте все операции по техническому обслуживанию. Тогда двигатель проходит в разы больше обещанного производителем ресурса.

  • «За рулем» рассказал об индикаторе, предупреждающем о скором клине двигателя.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Ревин Алексей
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 3
29.07.2024
Фото:«За рулем»
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