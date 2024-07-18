Сосед по гаражу пугает быстрым износом масла – верить?

«За рулем» объяснил, как влияют тяжелые условия на ресурс моторного масла

Стереотипы, приравниваемые к мифам, создаются постоянно, и на их основе даже ведутся жаркие споры. Именно так зародились споры о сроках замены моторного масла.

Действительно, раньше о преждевременном старении масла в тяжелых условиях эксплуатации никто не говорил. Правда, масло в тех же Жигулях меняли довольно часто, но того требовали заводские инструкции. Да и масло было непонятно какое…

Но в последнее время даже автопроизводители вдруг перестали хвастаться большими пробегами от одной замены масла до другой. Теперь рекомендации выглядят так: если вы ездите по ровненьким и чистеньким дорогам Финляндии с черепашьей скоростью, то можете менять масло в двигателе не чаще одного раза в 15 тысяч км, но во всех остальных ситуациях – обязательно делите сроки замены на два.

Рассмотрим основные условия эксплуатации машины, приравниваемые к тяжелым.

Как езда в пробках влияет на ресурс масла

Движение в пробках отличается тем, что за целый день автомобиль успевает проехать всего ничего. Поэтому пробеги у машин в городах скромные. Так зачем же менять масло чаще – оно же и поработать толком не успело?

Но это не так. Даже водитель больше устает в пробке, чем во время поездки по пустой автомагистрали. То же самое «чувствует» и масло. Километраж ползет медленно, а вот наработка в часах все равно набирается.

При длительной работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода давление в масляной системе оказывается существенно ниже обычного, а масло и охлаждающая жидкость циркулируют медленнее. Нарушается тепловой баланс, увеличивая нагрузку на моторное масло. Это может вызвать преждевременную потерю его эксплуатационных характеристик и сокращает срок службы масла.

Как влияют на масло короткие поездки по городу

Короткие городские выезды, особенно в холодное время года, обычно происходят на не совсем непрогретом двигателе. Это приводит к появлению конденсата, потере несущей способности масляной пленки, ухудшению защиты мотора от износа…

Как езда по горным дорогам влияет на моторное масло

Горные дороги, перевозка тяжелых грузов, буксировка прицепов… Представьте себя, работающего в таких же условиях, – масло чувствует примерно то же самое. Повышенная нагрузка на двигатель – это всегда увеличение температуры масла, его преждевременное окислению и сгущение. Да и угар из-за повышенного барботажа (процесса пропускания газа через жидкость – масло) будет расти.

Как большая скорость и грязь влияют на ресурс масла

При длительной езде на высоких скоростях масло быстрее изнашивается, поскольку его температура растет. Если часто приходится ездить в условиях сильной запыленности, а также по дорогам, посыпанным реагентами, то масло обязательно «наглотается» посторонних частиц. Идеальных масляных фильтров не существует, и эти частицы будут циркулировать по масляным каналам.

Как часто меняют масло в других странах

Во всех вышеперечисленных ситуациях моторное масло изнашивается и стареет быстрее, чем при спокойной размеренной езде.

Тем, кто привык ссылаться на зарубежный опыт, предлагаем вспомнить, как часто меняют моторное масло те же японцы. По окончанию гарантии – примерно каждые 5000 км. И вряд ли их условия эксплуатации автомобилей хуже наших…

«За рулем» рассказал, как влияют на мотор езда на высоких оборотах и перегазовки.