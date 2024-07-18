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Сосед по гаражу пугает быстрым износом масла – верить?

«За рулем» объяснил, как влияют тяжелые условия на ресурс моторного масла

Стереотипы, приравниваемые к мифам, создаются постоянно, и на их основе даже ведутся жаркие споры. Именно так зародились споры о сроках замены моторного масла.

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Действительно, раньше о преждевременном старении масла в тяжелых условиях эксплуатации никто не говорил. Правда, масло в тех же Жигулях меняли довольно часто, но того требовали заводские инструкции. Да и масло было непонятно какое…

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Но в последнее время даже автопроизводители вдруг перестали хвастаться большими пробегами от одной замены масла до другой. Теперь рекомендации выглядят так: если вы ездите по ровненьким и чистеньким дорогам Финляндии с черепашьей скоростью, то можете менять масло в двигателе не чаще одного раза в 15 тысяч км, но во всех остальных ситуациях – обязательно делите сроки замены на два.

Рассмотрим основные условия эксплуатации машины, приравниваемые к тяжелым.

Как езда в пробках влияет на ресурс масла

Движение в пробках отличается тем, что за целый день автомобиль успевает проехать всего ничего. Поэтому пробеги у машин в городах скромные. Так зачем же менять масло чаще – оно же и поработать толком не успело?

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Но это не так. Даже водитель больше устает в пробке, чем во время поездки по пустой автомагистрали. То же самое «чувствует» и масло. Километраж ползет медленно, а вот наработка в часах все равно набирается.

При длительной работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода давление в масляной системе оказывается существенно ниже обычного, а масло и охлаждающая жидкость циркулируют медленнее. Нарушается тепловой баланс, увеличивая нагрузку на моторное масло. Это может вызвать преждевременную потерю его эксплуатационных характеристик и сокращает срок службы масла.

Как влияют на масло короткие поездки по городу

Короткие городские выезды, особенно в холодное время года, обычно происходят на не совсем непрогретом двигателе. Это приводит к появлению конденсата, потере несущей способности масляной пленки, ухудшению защиты мотора от износа…

Как езда по горным дорогам влияет на моторное масло

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Горные дороги, перевозка тяжелых грузов, буксировка прицепов… Представьте себя, работающего в таких же условиях, – масло чувствует примерно то же самое. Повышенная нагрузка на двигатель – это всегда увеличение температуры масла, его преждевременное окислению и сгущение. Да и угар из-за повышенного барботажа (процесса пропускания газа через жидкость – масло) будет расти.

Как большая скорость и грязь влияют на ресурс масла

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При длительной езде на высоких скоростях масло быстрее изнашивается, поскольку его температура растет. Если часто приходится ездить в условиях сильной запыленности, а также по дорогам, посыпанным реагентами, то масло обязательно «наглотается» посторонних частиц. Идеальных масляных фильтров не существует, и эти частицы будут циркулировать по масляным каналам.

Как часто меняют масло в других странах

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Во всех вышеперечисленных ситуациях моторное масло изнашивается и стареет быстрее, чем при спокойной размеренной езде.

Тем, кто привык ссылаться на зарубежный опыт, предлагаем вспомнить, как часто меняют моторное масло те же японцы. По окончанию гарантии – примерно каждые 5000 км. И вряд ли их условия эксплуатации автомобилей хуже наших…

  • «За рулем» рассказал, как влияют на мотор езда на высоких оборотах и перегазовки.

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Колодочкин Михаил
Количество просмотров 4
18.07.2024
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