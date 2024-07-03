Газ в пол для очистки двигателя — вред и польза

«За рулем» рассказал, как влияют на мотор езда на высоких оборотах и перегазовки

Одни автолюбители предпочитают езду при небольших оборотах двигателя, другие считают, что мотор надо крутить. Расскажем, кто прав и когда нужно выбирать тот или иной стиль вождения. А вначале рассмотрим…

Какие бывают режимы работы

Современный бензиновый двигатель внутреннего сгорания может работать под нагрузкой при оборотах лишь немногим превышающих тысячу, и крутится до 6000, а иногда и больше оборотов в минуту. Для дизелей верхний предел обычно не превышает 4500 об/мин.

То есть один двигатель, без коробки передач, мог бы обеспечивать всего шестикратное изменение скорости автомобиля. А поскольку требуется диапазон скоростей, отличающихся примерно в 20 и даже более раз, то на все автомобили устанавливаются коробки передач с ручным управлением, роботизированные, автоматические и вариаторы. С их помощью водитель может регулировать обороты двигателя в широком диапазоне.

Рекомендации автопроизводителей

На многих современных автомобилях с механической коробкой в комбинации приборов установлен «подсказчик переключения передач» в виде символа или надписи. С целью экономии топлива он требует очень раннего переключения передачи «вверх».

Автоматические коробки передач и вариаторы современных автомобилей также «заточены» под лучшую экономичность и экологичность, а потому, чаще всего, не дают стрелке тахометра подниматься выше 1800-2000 об/мин. И у многих автолюбителей возникает вопрос…

Всегда ли низкие обороты полезны?

На низких оборотах масляный насос имеет невысокую производительность. Давление масла в системе смазки невелико, и, если при таких оборотах сильно нажать педаль газа, то резкий рост давления газов при рабочих ходах в цилиндрах приведет к ухудшению смазки подшипников коленвала. Такому вредному явлению особенно подвержены двигатели, работающие в паре с механической коробкой передач, у недостаточно опытных водителей.

На небольших оборотах разбрызгивание масла в картере двигателя – не самое интенсивное, и это ухудшает смазку стенок цилиндров. Опять же, резко прибавите газ – и появится опасность задиров.

Постоянная езда на невысоких оборотах коленчатого вала ведет к росту отложений нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. А у двигателей с турбокомпрессором, которых сегодня становится все больше, система управления давлением наддува также может зарастать нагаром, если обороты мотора невелики.

И тут в голову автолюбителям приходит мысль…

Достаточно погазовать на стоянке

Нет, недостаточно. И даже весьма вредно. Теплоотвод от поршня более чем на 50% осуществляется через поршневые кольца. Когда двигатель, работая на высоких оборотах, нормально нагружен, давление в цилиндре велико, и оно хорошо прижимает поршневые кольца к стенке цилиндра. Теплопередача через кольца обеспечивает охлаждение поршня.

А вот если вы «газуете» на нейтрали, то давление в цилиндре недостаточно, слабый прижим колец не обеспечивает теплоотвод – и поршень может начать плавиться. Такое особенно часто случается в двигателях байков неуравновешенных мотоциклистов, но и автомобильный мотор так испортить недолго. А когда еще…

Высокие обороты смертельно опасны

Ни в коем случае нельзя давать большие обороты холодному мотору, который только что пустили. Если масло слишком вязкое для данной погоды, то возможно такое явление, как обнажение маслоприемника из-за перекачки большого количества густого масла в головку блока цилиндров. При этом начинается масляное голодание подшипников коленвала, приводящее к аварии двигателя.

Еще нельзя повышать обороты коленвала, если вы слышите посторонние звуки из двигателя. Много раз бывало так, что машина, кое-как доковылявшая до сервиса, при «диагностике» стука на слух при резком увеличении оборотов получала «руку дружбы» (так называется пролом блока цилиндров шатуном при выходе из строя подшипника или поршня).

Когда высокие обороты полезны

Двигатель, постоянно эксплуатирующийся на невысоких оборотах, нужно периодически крутить. То есть, за счет включения соответствующей передачи в коробке добиваться того, чтобы двигатель работал на оборотах от 4500 в минуту на протяжении хотя бы двадцати минут. Такой режим возможно обеспечить не только на трассе, но и на скоростных городских магистралях, которых в крупных городах становится все больше.

При этом камеры сгорания и свечи зажигания очистятся от излишнего нагара. Повторять такую процедуру желательно не реже чем через 500 километров пробега.

Для дизелей процедура также полезна, обороты нужно держать не ниже 4000.

Вывод

Можно сказать, что единственным полезным режимом будет достижение двигателем достаточно высоких оборотов под нагрузкой, во время движения.

Эксперт «За рулем» объяснил, что будет, если залить в бак не тот бензин.