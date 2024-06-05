Какой бензин лить в бак, если нет нужного
Нет нужного мне бензина, но зато есть другой!
А какой есть-то? Если это более высокооктановый бензин (скажем, 98-й или 100-й) вместо нужного нам 95-го, то смело заправляемся и едем дальше. Жалко денег? Придется потерпеть – было бы гораздо хуже, если бы АЗС была вообще на ремонте. Да и необязательно заливать полный бак, если следующая АЗС расположена не очень далеко.
Если же в продаже есть только низкооктановый бензин, то и тогда шансы уехать своим ходом для большинства машин очень высоки. Конечно, про вымирающий 80-й бензин речь не идет – ни в одну современную машину его заливать никак нельзя. Зато 92-й точно подойдет почти всем. На подавляющем большинстве современных машин он указан как резервный: 95 (92).
Можно ли постоянно ездить на резервном 92-м? Нет, нельзя. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа. Это – его конструктивный запас.
Если вам, к примеру, на подозрительной АЗС зальют вместо основного 95-го бензина какой-нибудь 93-й или 92-й, то мотор это переживет. А вот при целенаправленном использовании 92-го бензина в той же ситуации можно нарваться, скажем, на 90-й или на 89-й – и этого мотор уже не выдержит. Одно дело – запас в 2-3 единицы октанового числа и совсем другое – расхождение в 4-5 и более единиц.
Есть любой бензин, но АЗС выглядит подозрительно
В глубинках такое встречается часто. В стороне от трассы виднеются заправочные колонки времен наполеоновского нашествия, в отдельной будочке дремлет тетенька, а фанерные ценники привлекают сравнительно невысокой стоимостью топлива. Заправляться?
Когда деваться некуда, то очень желательно заправиться по минимуму – опять-таки, в расчете на то, что удастся добраться до приличной АЗС. Бензин лучше выбрать самый высокооктановый из тех, что есть в наличии. При этом очень советуем добавить в бак октан-корректор – только не говорите, что во время дальних автопутешествий у вас его нет…
Если вы находитесь на автобане
Не доехали до АЗС по автобану? Вам повезло. Конечно, остановки на магистралях запрещены, но что делать… Выруливаем вправо, прижимаемся как можно ближе к отбойнику, включаем аварийку, надеваем аварийный жилет, выставляем знак аварийной остановки, на всякий случай перелезаем за отбойник и начинаем звонить аварийным комиссарам. Их телефоны постоянно встречаются на дорожных указателях скоростных трасс – хочется думать, что вы запомнили четыре нужные цифры. Если нет, то вот они: *2323.
Хотя, скорее всего, к вам приедут и без звонка: припаркованный на автобане автомобиль – это происшествие! Аварийные комиссары приеду и могут предложить бесплатные (!) 5 литров горючего – чтобы вы самостоятельно добрались до АЗС. Накажут или нет – как повезет: скорее всего, помогут и проводят дальше.
Хулиганские приемы – от ацетона до самогона
В свое время мой коллега посвятил нетрадиционному топливу целую статью (ЗР, №8, 2008), поочередно заправляя подопытную Ниву всем, что только смог найти в придорожных магазинчиках и возле них. Скажем так, от ацетона до самогона. От себя добавлю, что повторять подобные опыты на современных моторах категорически не советую. Даже если машина казенная.
Застряли в городе
Если топливо кончилось в городе, откатываем машину, куда получится – вероятно, вас оштрафуют за парковку в неположенном месте, но это уже несущественно. Далее – «звонок другу». Друг может либо примчаться с канистрой бензина, либо взять на буксир. Кстати, есть такая услуга – доставка бензина для забывчивых. Цены там плавают, но бензин, скорее всего, подвезут: работа непыльная.
Решение на самый крайний случай – вызвать эвакуатор. Унизительно, недёшево, но придется это пережить. Еще можно поймать такси и попросить отвезти вас до АЗС и обратно. Канистру и воронку можно купить на той же АЗС. Лезть с бензиновой канистрой в городской транспорт не стоит.
Застряли где-то за городом
Первым делом звоним хоть куда-нибудь: автосервисов сейчас много. Могут подъехать и спасти. Еще можно попытаться вызвать такси из ближайшего городка. Если повезет, то таксист еще и бензином поделится.
Задним умом…
При любых поездках в места с неизвестной вам «заправочной» ситуацией обязательно возите с собой хотя бы 5-литровую канистру с бензином, причем, желательно, с 98-м. Если случится так, что в наличии на АЗС будет только низкооктановое топливо, вы разбавите его – в итоге получится что-то более-менее подходящее. Кроме того, в багажнике должны быть воронка (если канистра не имеет специального носика), а также флакончик октан-корректора.
Комментарий эксперта
Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE:
— Заправлять автомобиль можно только тем топливом, что рекомендует автопроизводитель. Можно предложить варианты только для каких-то редких, исключительных случаев. Например, «дотянул» до заправки на последнем литре, а нужного топлива не оказалось, но ехать дальше надо срочно. Тогда можно выбрать топливо с более высоким, но наиболее приближенным октановым числом к тому, что положено по рекомендации завода-изготовителя. Залить в бак совсем немного, дотянуть до следующей заправки, и долить уже «правильный» бензин.
- А вот почему даже в старые машины надо лить 95-й бензин.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
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