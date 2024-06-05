Какой бензин лить в бак, если нет нужного

Эксперт «За рулем» объяснил, что будет, если залить в бак не тот бензин

Нет нужного мне бензина, но зато есть другой!

А какой есть-то? Если это более высокооктановый бензин (скажем, 98-й или 100-й) вместо нужного нам 95-го, то смело заправляемся и едем дальше. Жалко денег? Придется потерпеть – было бы гораздо хуже, если бы АЗС была вообще на ремонте. Да и необязательно заливать полный бак, если следующая АЗС расположена не очень далеко.

Если же в продаже есть только низкооктановый бензин, то и тогда шансы уехать своим ходом для большинства машин очень высоки. Конечно, про вымирающий 80-й бензин речь не идет – ни в одну современную машину его заливать никак нельзя. Зато 92-й точно подойдет почти всем. На подавляющем большинстве современных машин он указан как резервный: 95 (92).

Можно ли постоянно ездить на резервном 92-м? Нет, нельзя. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа. Это – его конструктивный запас.

Если вам, к примеру, на подозрительной АЗС зальют вместо основного 95-го бензина какой-нибудь 93-й или 92-й, то мотор это переживет. А вот при целенаправленном использовании 92-го бензина в той же ситуации можно нарваться, скажем, на 90-й или на 89-й – и этого мотор уже не выдержит. Одно дело – запас в 2-3 единицы октанового числа и совсем другое – расхождение в 4-5 и более единиц.

Есть любой бензин, но АЗС выглядит подозрительно

В глубинках такое встречается часто. В стороне от трассы виднеются заправочные колонки времен наполеоновского нашествия, в отдельной будочке дремлет тетенька, а фанерные ценники привлекают сравнительно невысокой стоимостью топлива. Заправляться?

Когда деваться некуда, то очень желательно заправиться по минимуму – опять-таки, в расчете на то, что удастся добраться до приличной АЗС. Бензин лучше выбрать самый высокооктановый из тех, что есть в наличии. При этом очень советуем добавить в бак октан-корректор – только не говорите, что во время дальних автопутешествий у вас его нет…

Если вы находитесь на автобане

Аварийный комиссар на автобане поможет, даже если у вас кончился бензин

Не доехали до АЗС по автобану? Вам повезло. Конечно, остановки на магистралях запрещены, но что делать… Выруливаем вправо, прижимаемся как можно ближе к отбойнику, включаем аварийку, надеваем аварийный жилет, выставляем знак аварийной остановки, на всякий случай перелезаем за отбойник и начинаем звонить аварийным комиссарам. Их телефоны постоянно встречаются на дорожных указателях скоростных трасс – хочется думать, что вы запомнили четыре нужные цифры. Если нет, то вот они: *2323.

Хотя, скорее всего, к вам приедут и без звонка: припаркованный на автобане автомобиль – это происшествие! Аварийные комиссары приеду и могут предложить бесплатные (!) 5 литров горючего – чтобы вы самостоятельно добрались до АЗС. Накажут или нет – как повезет: скорее всего, помогут и проводят дальше.

Хулиганские приемы – от ацетона до самогона

Даже у доктора Брауна из киносаги «Назад, в будущее» с топливом то и дело возникали проблемы. Поначалу он как-то еще заправлялся непонятно чем. Но, когда его занесло в 19-й век, то пускаться на алкоголе мотор ДеЛориан он решительно отказался. Пришлось воспользоваться паровозом.

В свое время мой коллега посвятил нетрадиционному топливу целую статью (ЗР, №8, 2008), поочередно заправляя подопытную Ниву всем, что только смог найти в придорожных магазинчиках и возле них. Скажем так, от ацетона до самогона. От себя добавлю, что повторять подобные опыты на современных моторах категорически не советую. Даже если машина казенная.

Вот на этой питерской АЗС одно время продавали какую-то фирменную водку. Тогда мы проводили эксперимент в Питерском Политехе, пытаясь запустить стендовый двигатель на купленном зелье. Ничего не вышло.

Застряли в городе

Если топливо кончилось в городе, откатываем машину, куда получится – вероятно, вас оштрафуют за парковку в неположенном месте, но это уже несущественно. Далее – «звонок другу». Друг может либо примчаться с канистрой бензина, либо взять на буксир. Кстати, есть такая услуга – доставка бензина для забывчивых. Цены там плавают, но бензин, скорее всего, подвезут: работа непыльная.

Решение на самый крайний случай – вызвать эвакуатор. Унизительно, недёшево, но придется это пережить. Еще можно поймать такси и попросить отвезти вас до АЗС и обратно. Канистру и воронку можно купить на той же АЗС. Лезть с бензиновой канистрой в городской транспорт не стоит.

Застряли где-то за городом

Первым делом звоним хоть куда-нибудь: автосервисов сейчас много. Могут подъехать и спасти. Еще можно попытаться вызвать такси из ближайшего городка. Если повезет, то таксист еще и бензином поделится.

Задним умом…

При любых поездках в места с неизвестной вам «заправочной» ситуацией обязательно возите с собой хотя бы 5-литровую канистру с бензином, причем, желательно, с 98-м. Если случится так, что в наличии на АЗС будет только низкооктановое топливо, вы разбавите его – в итоге получится что-то более-менее подходящее. Кроме того, в багажнике должны быть воронка (если канистра не имеет специального носика), а также флакончик октан-корректора.

Комментарий эксперта

Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE:

— Заправлять автомобиль можно только тем топливом, что рекомендует автопроизводитель. Можно предложить варианты только для каких-то редких, исключительных случаев. Например, «дотянул» до заправки на последнем литре, а нужного топлива не оказалось, но ехать дальше надо срочно. Тогда можно выбрать топливо с более высоким, но наиболее приближенным октановым числом к тому, что положено по рекомендации завода-изготовителя. Залить в бак совсем немного, дотянуть до следующей заправки, и долить уже «правильный» бензин.

А вот почему даже в старые машины надо лить 95-й бензин.