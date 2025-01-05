Как антифриз может убить ваш двигатель
До сих пор есть мнение, что все технические жидкости разливаются из одной бочки, поэтому можно брать что-то подешевле. Но это не так.
Возьмем охлаждающую жидкость, которую нередко называют также антифризом. Многие автомобилисты приобретают негодные антифризы для системы охлаждения вовсе не от жадности. Беда в том, что на прилавке все эти жидкости выглядят вполне пристойно, да и ценники, как правило, весьма схожи. Разница же в стоимости обычно зависит от конкретного продавца, а вовсе не от содержимого.
Какой вред возможен от охлаждающей плохого качества? Она несет с собой 5 бед.
1. Возгорание
Когда вместо дорогостоящего этиленгликоля производитель использует дешевые глицерин и метанол, охлаждающая жидкость становится легковоспламеняемой.
Как известно, температура кипения метанола – всего лишь 64 градуса с небольшим. Опасность кроется не только в том, что такая жидкость, вспыхнув, случайно угодит, к примеру, на раскаленный коллектор. Дело может принять еще более скверный оборот.
Мысленно заглянем внутрь двигателя. Поршни носятся вверх-вниз, вращается коленчатый вал… Подобная «гимнастика» неизбежно вызывает колебания стенок цилиндров: гильзы начинают вибрировать.
Охлаждающая жидкость при этом испытывает перепады давления, периодически вскипая. При этом возникают воздушные пузырьки, которые периодически лопаются, порождая эффект кавитации. И если при этом ОЖ – легкокипящая, то эффект резко усиливается. Пузырьки взрываются, выгрызая из гильз кусочки металла.
После этого путей развития два – капремонт или свалка… Аналогичным образом от кавитации страдает крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.
Мало того, если в системе охлаждения возникают паровые пробки, то охлаждающая жидкость при этом перестает циркулировать –в результате двигатель перегревается. После выкипания метанола остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации -20…-12°С, а потому система может замерзнуть…
Напоминаем: нормальная охлаждающая жидкость должна держать температуру примерно +108…+120°С, не закипая и не перегреваясь.
2. Перегрев
Если для человека высокие температуры бани или сауны считаются оздоровительными процедурами, то для мотора увеличение температуры выше расчетной зачастую становится смертельно опасным.
В лучшем случае можно отделаться увеличением расхода масла – ведь те детали, которые отвечают за его экономию (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят.
В худшем случае от перегрева может «повести» головку блока цилиндров – так и до задиров поршней недалеко. Это чревато серьезным и дорогостоящим в сегодняшних условиях ремонтом.
3. Переохлаждение
Казалось бы, как может замерзнуть антифриз, в самом названии которого оговаривается борьба с этим явлением: это же не вода. Однако такие случаи известны.
4. Коррозия
Коррозионный слой на стенках каналов радиатора и двигателя становится теплоизолятором, так как коррозия обладает теплопроводностью в 50 раз меньшей, чем сам металл. Именно поэтому двигатель начинает «жадничать», не делясь ни с кем теплом и не охлаждаясь в должной мере. В результате – перегрев.
Если же в охлаждающей жидкости находятся частицы ржавчины или продукты коррозии, то может засориться радиатор, разрушиться крыльчатка помпы, разгерметизироваться или протечь подшипник помпы, да и термостат может заклинить.
5. Осадок
Звучит, казалось бы, не очень угрожающе, однако негодные или устаревшие присадки, выпадающие в осадок, начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. В результате такие присадки не защищают от коррозии, а провоцируют ее развитие.
Как выбирать охлаждающую жидкость
Понятно, что при обслуживании автомобиля желательно применять ту же охлаждающую жидкость, которую использовал завод-изготовитель машины. Но проблема в том, что подавляющее число автовладельцев не знает, что именно плещется в их системах охлаждения. В первую очередь это касается тех машин, которые меняли владельцев: вычислить их предысторию бывает очень сложно.
Для автомобилей АВТОВАЗа получить нужную информацию нетрудно. С 2010 года в Ладах используют охлаждающую жидкость так называемого карбоксилатного типа.
Для первой заправки применяют, в зависимости от модели машины, два различных вида охлаждающей жидкости – смешивать их друг с другом запрещается. Именно такие жидкости вазовцы рекомендуют и для дальнейшей эксплуатации.
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Модель
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Lada Granta, Lada Kalina, Lada 4×4, Lada Vesta (в комплектации с двигателями 21129 и 21179)
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Lada Largus, Lada XRAY, Lada Vesta (в комплектации с двигателем Н4)
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Охлаждающая жидкость
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Sintec Felix Carbox
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Cool Stream NRC
|
Изготовитель
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АО «Обнинскоргсинтез» или ООО «Тосол-Синтез-Инвест»
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ОАО «Техноформ»
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Цвет
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Красный
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Желто-зеленый
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Нормативный документ
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ТУ 2422-047-51140047 или ТУ 2422-068-36732629
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ТУ 2422-001-13331543
Владельцам прочих марок нужно активно использовать возможности форумов и профильных площадок.
Категорически нельзя ориентироваться только на цвет жидкости: это всего лишь краситель, не имеющий никакого отношения к химической формуле продукта.
Пакеты присадок в жидкостях, изготовленных по разным технологиям, при смешивании вообще перестают работать. При этом они не только не приносят пользы, но могут и навредить, выпадая в осадок. Из-за этого может нарушиться работа печки, да и всей системы охлаждения.
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