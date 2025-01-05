Как антифриз может убить ваш двигатель

Эксперт Колодочкин: главное правило подбора охлаждающей жидкости – не цвет

До сих пор есть мнение, что все технические жидкости разливаются из одной бочки, поэтому можно брать что-то подешевле. Но это не так.

Возьмем охлаждающую жидкость, которую нередко называют также антифризом. Многие автомобилисты приобретают негодные антифризы для системы охлаждения вовсе не от жадности. Беда в том, что на прилавке все эти жидкости выглядят вполне пристойно, да и ценники, как правило, весьма схожи. Разница же в стоимости обычно зависит от конкретного продавца, а вовсе не от содержимого.

Какой вред возможен от охлаждающей плохого качества? Она несет с собой 5 бед.

1. Возгорание

Когда вместо дорогостоящего этиленгликоля производитель использует дешевые глицерин и метанол, охлаждающая жидкость становится легковоспламеняемой.

Как известно, температура кипения метанола – всего лишь 64 градуса с небольшим. Опасность кроется не только в том, что такая жидкость, вспыхнув, случайно угодит, к примеру, на раскаленный коллектор. Дело может принять еще более скверный оборот.

Фрагмент испытаний «За рулем» негодных к применению охлаждающих жидкостей. Смотрится эффектно, конечно, но гореть они не должны…

Мысленно заглянем внутрь двигателя. Поршни носятся вверх-вниз, вращается коленчатый вал… Подобная «гимнастика» неизбежно вызывает колебания стенок цилиндров: гильзы начинают вибрировать.

Охлаждающая жидкость при этом испытывает перепады давления, периодически вскипая. При этом возникают воздушные пузырьки, которые периодически лопаются, порождая эффект кавитации. И если при этом ОЖ – легкокипящая, то эффект резко усиливается. Пузырьки взрываются, выгрызая из гильз кусочки металла.

После этого путей развития два – капремонт или свалка… Аналогичным образом от кавитации страдает крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.

Мало того, если в системе охлаждения возникают паровые пробки, то охлаждающая жидкость при этом перестает циркулировать –в результате двигатель перегревается. После выкипания метанола остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации -20…-12°С, а потому система может замерзнуть…

Напоминаем: нормальная охлаждающая жидкость должна держать температуру примерно +108…+120°С, не закипая и не перегреваясь.

Страшилка для тех, кто верит сказкам про безвредность плохих охлаждающих жидкостей с метанолами и глицеринами. Когда-то это была нормальная помпа (насос охлаждающей жидкости). Но борьбу с кавитацией она проиграла. Вместе с двигателем, естественно.

2. Перегрев

Если для человека высокие температуры бани или сауны считаются оздоровительными процедурами, то для мотора увеличение температуры выше расчетной зачастую становится смертельно опасным.

В лучшем случае можно отделаться увеличением расхода масла – ведь те детали, которые отвечают за его экономию (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят.

В худшем случае от перегрева может «повести» головку блока цилиндров – так и до задиров поршней недалеко. Это чревато серьезным и дорогостоящим в сегодняшних условиях ремонтом.

3. Переохлаждение

Казалось бы, как может замерзнуть антифриз, в самом названии которого оговаривается борьба с этим явлением: это же не вода. Однако такие случаи известны.

При замерзании первым делом клинит помпу, затем разлетается в клочья приводной ремень, а как апофеоз – трещит по швам весь двигатель…

4. Коррозия

Коррозионный слой на стенках каналов радиатора и двигателя становится теплоизолятором, так как коррозия обладает теплопроводностью в 50 раз меньшей, чем сам металл. Именно поэтому двигатель начинает «жадничать», не делясь ни с кем теплом и не охлаждаясь в должной мере. В результате – перегрев.

Если же в охлаждающей жидкости находятся частицы ржавчины или продукты коррозии, то может засориться радиатор, разрушиться крыльчатка помпы, разгерметизироваться или протечь подшипник помпы, да и термостат может заклинить.

5. Осадок

Звучит, казалось бы, не очень угрожающе, однако негодные или устаревшие присадки, выпадающие в осадок, начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. В результате такие присадки не защищают от коррозии, а провоцируют ее развитие.

Теперь понятно, почему этот радиатор не справлялся со своими задачами.

Как выбирать охлаждающую жидкость

Понятно, что при обслуживании автомобиля желательно применять ту же охлаждающую жидкость, которую использовал завод-изготовитель машины. Но проблема в том, что подавляющее число автовладельцев не знает, что именно плещется в их системах охлаждения. В первую очередь это касается тех машин, которые меняли владельцев: вычислить их предысторию бывает очень сложно.

Для автомобилей АВТОВАЗа получить нужную информацию нетрудно. С 2010 года в Ладах используют охлаждающую жидкость так называемого карбоксилатного типа.

Для первой заправки применяют, в зависимости от модели машины, два различных вида охлаждающей жидкости – смешивать их друг с другом запрещается. Именно такие жидкости вазовцы рекомендуют и для дальнейшей эксплуатации.

Модель Lada Granta, Lada Kalina, Lada 4×4, Lada Vesta (в комплектации с двигателями 21129 и 21179) Lada Largus, Lada XRAY, Lada Vesta (в комплектации с двигателем Н4) Охлаждающая жидкость Sintec Felix Carbox Cool Stream NRC Изготовитель АО «Обнинскоргсинтез» или ООО «Тосол-Синтез-Инвест» ОАО «Техноформ» Цвет Красный Желто-зеленый Нормативный документ ТУ 2422-047-51140047 или ТУ 2422-068-36732629 ТУ 2422-001-13331543

Владельцам прочих марок нужно активно использовать возможности форумов и профильных площадок.

Категорически нельзя ориентироваться только на цвет жидкости: это всего лишь краситель, не имеющий никакого отношения к химической формуле продукта.

Пакеты присадок в жидкостях, изготовленных по разным технологиям, при смешивании вообще перестают работать. При этом они не только не приносят пользы, но могут и навредить, выпадая в осадок. Из-за этого может нарушиться работа печки, да и всей системы охлаждения.

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