Можно ли устранить масложор без капремонта двигателя

«За рулем» объяснил, какой расход масла считается нормальным и как его снизить

Два взгляда на проблему масложора

Производители автомобилей в инструкциях часто указывают нормальным расход масла в 600 мл на одну тысячу километров. А в трудных условиях – и до литра. Но эти фразы из инструкции противоречат как здравому смыслу, так и практике миллионов автолюбителей.

Производитель старается оградить себя от претензий со стороны автовладельца в гарантийный период. При этом грамотно спроектированные, качественно изготовленные и правильно эксплуатирующиеся двигатели не требуют долива масла от замены до замены. Единственное, отмечу, что от замены до замены заботливый владелец должен проезжать не более 7,5 тыс. километров в смешанном цикле езды и не более 10 000 км при движении преимущественно по трассам, причем с разумными скоростями.

Если расход масла начал расти на автомобиле, который вы эксплуатируете давно, или вас удивило количество масла, требующегося для долива на приобретенном недавно подержанном автомобиле, то надо искать причины.

Всего два пути «побега» масла из двигателя

Масло из двигателя может исчезать всего двумя способами: вытекать на дорогу или сгорать и вылетать в выхлопную трубу. Редкий случай «ухода» масла в охлаждающую жидкость рассматривать не будем – это становится очевидным сразу.

Места течи масла

Самый опасный вариант – когда масло пробивается наружу из магистралей под давлением. Такое возможно при нарушении герметичности: масляного фильтра, теплообменника масло-антифриз, системы подаче масла к турбокомпрессору или датчика давления масла. Бывает, что подтекает стык головки и блока цилиндров в месте прохода масляного канала.

Текущий датчик давления масла легко заменить на большинстве моторов.

Во всех остальных случаях масло течет слабее. Это может быть течь сальников коленчатого и распределительных валов, прокладок поддона и клапанной крышки, магистрали слива масла из турбокомпрессора.

Методы диагностики просты и очевидны: отмыть поверхность двигателя и искать, где появятся свежие потеки масла.

Пути проникновения масла в цилиндры

Поршневые кольца

Масло может сгорать в цилиндрах двигателя в немалом количестве, если поршневые кольца плохо снимают масляную пленку со стенок цилиндров. Причиной этого могут быть залегшие или сломанные поршневые кольца, поврежденные перемычки поршня, полностью забитые каналы слива масла из полости маслосъемных колец или задранные стенки цилиндра. Признаков этой неисправности много, но главными будет дымление прогретого мотора при подъеме оборотов примерно до 5000 в минуту, а также большое количество картерных газов, о которых речь пойдет ниже.

Бороться с проблемой без разборки мотора имеет смысл, только если кольца залегли в канавках, а эндоскопия показала хорошее состояние стенок цилиндров. Можно попробовать раскоксовки, заливаемые в масло или в цилиндры.

В этом случае раскоксовка не поможет.

Маслоотражательные колпачки

Изношенные или задубевшие маслоотражательные колпачки тоже приводят к масложору, но небольшому. Когда-то существовали моторы, где их не было вообще. Признаком износа сальников клапанов является сизый дым на непрогретом моторе. Метод устранения – замена колпачков.

Старый маслосъемный колпачок имеет разбитое отверстие, а резина полностью утратила эластичность.

Система вентиляции картера

Система предназначена для отведения прорвавшихся из камер сгорания сквозь поршневые кольца газов из полости картера. Эти газы направляются во впускную магистраль двигателя, чтобы не загрязнять окружающую среду. Там они, пройдя корпус дроссельной заслонки и впускной трубопровод, попадают в цилиндры, где и сгорают.

На пути картерных газов стоит маслоотделитель и, у очень многих моделей, клапан. Засорение маслоотделителя и неработоспособный клапан приводят к тому, что слишком большое количество масла попадает вместе с картерными газами в цилиндры. Диагностическим признаком будет сильно замасленный впускной тракт и дроссельный узел, нуждающийся в очистке.

Бороться с проблемой нужно с помощью промывки маслоотделителя и восстановления работы клапана управления потоком картерных газов.

Турбокомпрессор

Давление масла, поступающего в турбокомпрессор, больше, чем в компрессорной и в турбинной части. Поэтому при износе уплотнений ротора масло попадает в камеру сгорания или сразу на выпуск, из-за чего повреждает каталитический нейтрализатор. Простейшей проверкой степени износа уплотнений будет оценка осевого и радиального люфта ротора, что проверяется при снятом со входа в компрессор патрубке. При большом люфте нужно менять или ремонтировать агрегат.

Нужно покачать и потянуть ротор за гайку, крепящую колесо компрессора.

Виновником масложора может быть само масло

После того как мы рассмотрели самые страшные для автовладельца сценарии, отметим, что причиной сильного масложора может быть само масло.

Расход масла после замены незаметен, а через 3-4 тысячи километров начинает расти? Это говорит о том, что масло выработало свой ресурс и нуждается в замене. Вывод – либо масло откровенно слабое по своим характеристикам, либо вы нарвались на контрафакт, либо своей манерой езды вы требуете от масла слишком многого. Надо менять масло на более качественное.

А вот заливать масло гуще рекомендованного не советую. Немного поднять вязкость можно лишь в разрешенных инструкцией пределах. Очень густое масло будет плохо сливаться через дренажные отверстия в маслосъемных кольцах и поршнях, что ускорит их закоксовку. Например, масло 10W-60 противопоказано большинству современных моторов.

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