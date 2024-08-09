6 бед из-за открытых окон машины — учимся на чужих ошибках

«За рулем» объяснил, почему окна в едущем автомобиле лучше держать закрытыми

Несколько поколений водителей ездили с открытыми окнами из-за отсутствия кондиционеров в автомобилях. Многие предпочитают езду с открытыми окнами и сегодня. Если в машине нет кондиционера, то обсуждать, собственно, нечего: открываем, если в салоне жарко. Но стоит ли так делать, если кондиционер есть?

Кто-то не пользуется кондиционером, считая его влияние вредным для здоровья, другие говорят про экономию топлива. Специально для них мы собрали воедино все доводы против езды с открытыми окнами.

1. Грязный воздух дорог

Открывая окно, мы тут же начинаем дышать гадостью. С каждым вдохом вы наполняете свои легкие смесью из выхлопных газов, частиц резины, тормозных колодок и дорожного покрытия. Салонный фильтр в такой ситуации работает напрасно.

Помимо легких, при этом ощутимо загрязняется и салон машины: это заметно по степени загрязнения потолочного покрытия. Мало того, в открытые окна неизбежно будут залетать камешки, песок, брызги из луж… Если камень попадет в водителя, то на некоторое время он может утратить контроль над автомобилем.

Что касается аллергиков, а их, к сожалению, среди нас очень много, то салон автомобиля, который часто проветривается воздухом дорог, становится для них настоящей пыточной камерой из-за высокой степени загрязнения, в том числе пухом и пыльцой.

2. Ненужные пассажиры

Когда в салон залетает кровососущее насекомое или, не дай бог, жалящее, спокойной езде приходит конец. Водитель и пассажиры пытаются его прогнать или прихлопнуть. И это очень опасно, если автомобиль в это время движется – водитель отвлекается от дороги, даже если не участвует в истреблении насекомого.

3. Мошенники

Давно известны случаи простейших угонов автомобилей. На перекрестке к остановившемуся автомобилю подбегают странные личности и пакостят: плюют в салон, вываливают на колени водителя мусор, а то и подбрасывают животное наподобие крысы. Расчет делается на то, что водитель выскочит из машины. В этот момент подбегает угонщик, садится за руль и уезжает. Помимо угонщиков часто такой схемой пользуются воры, которые крадут сумки и вещи из салона через открытые окна.

4. Акустический комфорт

Завихрения воздуха в автомобиле с приоткрытыми окнами при определенном скоростном режиме (на высоких и опасных скоростях) часто порождают звуковые колебания, которые буквально давят на уши. Водитель начинает прикрывать одни окна и открывать другие и невольно отвлекается от управления автомобилем.

Кроме того, шумы дороги утомляют водителя и его пассажиров, и за несколько минут езды с открытыми окнами можно устать так же, как за час поездки в тихом салоне. Тем более если рядом в потоке едет любитель громко слушать музыку.

5. Открытые окна при ДТП

Если машина попадет в аварию, то при закрытых окнах у водителя и пассажиров меньше шансов пострадать от осколков, камней и прочих подобных предметов. Стекло примет часть ударов на себя.

6. Управляемость и экономия

Сравнивать расход топлива у автомобилей с открытыми окнами и машин с включенным кондиционером бесполезно: здесь все зависит от условий эксперимента. В среднем же получается, что и то, и другое ухудшает экономичность примерно на 3-10%.

При этом хорошо известно, что машины со слабыми моторами при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, тогда как автомобили с мощными двигателями практически не реагируют на включение кондиционера.

В свою очередь, открытые окна почти не влияют на расход топлива при движении в пробках, но резко увеличивают его при выезде на трассу. В этот момент ухудшается аэродинамика автомобиля и снижается его курсовая устойчивость.

«За рулем» рассказал, из-за чего появляются толчки в автомате и как их устранить.