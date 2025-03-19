Автомобиль простоял всю зиму? Вот что надо обязательно сделать с ним

Эксперт Колодочкин рассказал, как подготовить машину к лету после простоя

Людей, пользующихся автомобилями только в теплое время года, профессиональные водители часто называли «подснежниками». Но таких автолюбителей в СССР, например, было подавляющее большинство: тяжело ездить зимой, не имея ни зимних шин, ни маловязких масел. А зачастую и не имея цели для зимних поездок – многие катались только на садовые участки с летними домиками.

Сегодня почти все ездят на машинах круглый год. Однако с приходом весны есть смысл уделить автомобилю особое внимание. Обычного «переобувания» шин при этом недостаточно.

Шины

При смене колес обязательно загляните в колесную арку. Убедитесь в том, что износ колодок равномерен, что шланги не потрескались и что не видно никаких подозрительных подтеканий.

После посещения шиномонтажа обязательно перепроверьте давление в колесах и сверьте его с рекомендуемым производителем вашего автомобиля. Каждая десятая часть атвмосферы имеет важное значение для управляемости и ресурса шин.

Масло

Никакой привязки замены масла к весне не существует: его заменяют либо по одометру, либо по моточасам, либо примерно раз в год. Но если срок замены старого масла уже близится, то после зимы все же есть смысл залить свежее.

Если вы используете зимой и летом различные масла, от «нулевки» до 5W-30, то сейчас самое время залить последний вариант. Если, конечно, инструкция к машине разрешает использовать такой продукт.

Вместе с маслом следует поменять и масляный фильтр. А заодно есть смысл поменять салонный и воздушный фильтры – из-за отсутствия снега зима была пыльная. Чистый воздух нужен и вам, и вашему мотору.

Зимой моторное масло разбавляется влагой от конденсата, возникающего вследствие резких скачков температуры. А еще в него попадает топливо, которое при частых пусках и коротких поездках сгорает не полностью.

Уборка в салоне автомобиля

Заговорив про пыль, трудно не вспомнить про пылесос. Услугу по чистке салона вам окажут на любой мойке. Попросите заодно отмыть ваше ветровое стекло изнутри: результат гарантированно вас обрадует.

Для внутрисалонной уборки желательно использовать мощный сетевой пылесос, киловатта на полтора-два. Но при отсутствии сетевой розетки сойдет и такой…

Визит на мойку после зимы полезен еще и тем, что позволяет придирчиво оценить состояние кузова машины. Выискивать дефекты покрытия на грязной машине обычно не хочется, а теперь можно оценить наличие царапинок, сколов, трещинок и прочих повреждений. Сегодняшняя рыночная ситуация вынуждает многих забыть о приобретении новой машины, а потому старой придется уделять больше внимания.

Нелишним будет напомнить, что такая услуга как антикоррозионная обработка автомобилей до сих пор существует, и многие регулярно ею пользуются. Но для этого нужно посетить специализированный сервис.

Старые дворники – на помойку: это обычный расходник.

Аккумуляторная батарея (АКБ)

А вот делать ли что-нибудь с АКБ? Надо просто оценить ее состояние, прикинув заодно и ее реальный возраст. Поверхность батареи необходимо тщательно очистить от всего, что на ней скопилось.

Напряжение на ее полюсных выводах при выключенном моторе должно составлять 12,6-12,7 В. Следует помнить, что замеры надо проводить не ранее чем через несколько часов после остановки двигателя, иначе показания окажутся завышенными.

Обычно АКБ служат 4-5 лет, хотя в редких случаях доживают и до более преклонного возраста.

На всякий пожарный случай

Важный совет: проверьте состояние вашего огнетушителя! Не для инспектора, а лично для себя. К сожалению, горящие машины то и дело попадают в сводку новостей – возможно, что именно ваш огнетушитель спасет чью-то жизнь.

Кстати, если давление в вашем огнетушителе упало ниже допустимого, то не тратьте время на его дозарядку-дозаправку, а просто купите новый!

Эксперт Ревин объяснил, для чего вашей машине может понадобиться вторая АКБ.