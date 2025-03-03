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Забытый лайфхак: зачем в масло добавляли бензин?

«За рулем» рассказал, почему способ разбавлять масло бензином уже устарел

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин исследуют взаимодействие основных жидкостей, имеющихся в двигателе: топлива, антифриза и масла. Как известно, в нормальных условиях каждая из них несет строго свою функцию и отделена от других конструктивными границами.

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Но водители прошлых лет иногда нарушали эти границы умышленно, и две субстанции – а именно бензин и моторное масло – оказывались смешаны. Зачем это было нужно?

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Наши деды иногда для облегчения пуска двигателя зимой заливали в масляную горловину стакан бензина. Рекомендовалось в конце поездки остановить мотор, залить бензин и немного прокрутить двигатель стартером или рукояткой, чтобы бензин перемешался с маслом. Масло становилось жидким, что упрощало пуск мотора морозным утром.

Способ крайне вредный, сильно снижающий характеристики масла – он использовался лишь от безысходности и отсутствия хороших масел.

Словом, это действительно забытый лайфхак – а точнее, изживший себя задолго до того, как слово «лайфхак» вошло в обиход. Не все дедовские методы и народные мудрости применимы в нашей с вами современности. Включаем голову и следим за тем, чтобы топливо и масло не смешивались!

Но возможны ситуации, при которых топливо, антифриз и масло все же оказываются смешаны друг с другом в разных сочетаниях. Обычно это ни к чему хорошему не ведет.

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Какие бывают последствия? Как распознать эти ситуации на ранних стадиях? О чем вам могут рассказать масляный щуп, маслозаливная горловина и свечное отверстие?

Обо всем этом – в новом номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Никакой химии» из журнала «За рулем» № 03 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 31
03.03.2025 
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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