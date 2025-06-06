Дизельный мотор или бензиновый — плюсы и минусы

Эксперт Ревин рассказал, сравнялся ли современный бензиновый мотор с дизельным

Исторически дизельные двигатели обладали высоким крутящим моментом. Это связано с большим средним эффективным давлением в цилиндре. А оно получается высоким потому, что топливо сгорает достаточно долго при почти постоянном и заметно более высоком давлении.

Термодинамические циклы бензинового и дизельного двигателей. Среднее эффективное давление в цилиндре определяет площадь фигуры.

Вместе с тем, максимальные обороты дизельного двигателя для легкового автомобиля не превышают 4500 об/мин, в то время как даже «гражданские» бензиновые моторы имеют максимальную мощность на 6000-6500 об/мин. При этом спортивные моторы могут крутиться и более чем в два раза быстрее.

Мощность – одинаковая, момент – нет

Именно поэтому бензиновый двигатель, имея близкую максимальную мощность, значительно отстает по крутящему моменту практически во всем диапазоне частот вращения. Проанализируем внешние скоростные характеристики двух двигателей фирмы Volvo, имеющих очень близкие максимальные мощности.

Внешней скоростной характеристикой называется зависимость мощности, крутящего момента или других характеристик от частоты вращения коленчатого вала при полной подаче топлива. Кстати, расход топлива при работе двигателей в таких режимах может составлять грандиозные 60 литров в час и более при максимальных оборотах.

При рассмотрении очевидно, насколько больший крутящий момент дает дизельный двигатель. Ведь, даже при одинаковом масштабе шкал мощности, шкалы момента пришлось сделать в разном масштабе.

Экономичность бензинового и дизельного двигателей

Экономичность дизельных двигателей выше, особенно в неполных режимах, поскольку могут работать на обедненных смесях, когда воздуха в цилиндре может быть и в 20, и в 40 раз больше, чем топлива – естественно, в массовых частях.

При таких соотношениях бензиновый двигатель, которому желательна смесь 14,7:1, просто не сможет работать из-за невозможности воспламенения чересчур обедненной смеси.

А еще у дизельного двигателя выше степень сжатия, что тоже обеспечивает высокую мощность и экономичность.

В дизельных моторах нет дроссельной заслонки, а потому наполнение цилиндров всегда максимально возможное. При этом управление двигателем осуществляется регулированием подачи топлива. У бензиновых моторов мы используем дроссельную заслонку, которая ухудшает наполнение цилиндров.

Почему дизели не победили бензиновые моторы

К сожалению, некоторые зарубежные фирмы при неразумном тюнинге создают машины с дизельними агрегатами, которые еще больше настраивают против моторов на тяжелом топливе.

В европейских странах до недавнего времени почти половина легковых автомобилей продавалась с экономичными дизельными двигателями. Но тут случился известный всем дизельгейт, и продажи пошли на спад. А ведь в странах с теплым климатом дизельный автомобиль действительно очень хорош. И, возможно, со временем дизельные автомобили победили, если бы не…

Гибридные силовые установки

Новые технологии поддержали бензиновые моторы на плаву. Небольшие и даже довольно крупные гибридные автомобили комплектуются именно бензиновыми моторами. И если во времена первых Toyota Prius это были не особо сложные бензиновые безнаддувные двигатели, то сегодня в гибридных силовых установках используются и непосредственный впрыск, и турбонаддув.

В составе гибридной установки бензиновые моторы имеют определенные преимущества. К ним относятся легкий пуск при любых разумных температурах, низкий уровень шума и вибрации, и, как ни странно, весьма высокая экономичность при работе в постоянном и оптимальном режиме.

В качестве примера приведу китайский автомобиль Rox 01. Это последовательный гибрид, где бензиновый полуторалитровый наддувный мотор мощностью 150 л.с. работает как генератор, который заряжает аккумуляторы. А от последних питаются тяговые электромоторы. Двигатель в паре с генератором работает практически в стационарном режиме, что значительно повышает его долговечность. Но еще больше постоянный режим улучшает экономичность. Недаром расход топлива пятиметрового кроссовера со снаряженной массой 2,8 тонны укладывается в 10 л на 100 км.

Rox 01 – пример, как бензиновый мотор в составе гибридной установки обеспечивает автомобилю неплохую экономичность.

Гибридные установки и дизель

Несмотря на некоторые недостатки, дизельный двигатель все же удалось «подружить» с гибридом – правда, не с легковым, а с коммерческим. В Японии дизельные гибриды устанавливают на легкие коммерческие грузовики — один из самых распространенных там видов коммерческого транспорта.

У подразделения Toyota, компании Hino, в модельном ряду представлен гибридный грузовичок Hino 300 с четырехлитровым дизелем, аккумулятором и электродвигателем.

Вывод

Ни наддув, ни системы впрыска не сделали бензиновые моторы экономичнее и мощнее дизеля, который уже давно обзавелся наддувом. Но учитывая, что бензиновые двигатели становятся частью гибридных силовых установок, они вырвались вперед. И это сочетание бензинового ДВС, электромотора и аккумуляторной батареи является на сегодня самой мощной, экономичной и перспективной силовой установкой. Так что, в каком-то смысле, бензиновый мотор сравнялся по мощности и экономичности с дизельными двигателями.

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