Почему руль на электричестве вытеснил гидроусилитель (но не отовсюду)

Эксперты «За рулем» рассказали о современных усилителях рулевого управления

Как устроен и чем хорош гидроусилитель рулевого управления (ГУР), рассказано в этой публикации.

Как устроен ЭУР

Электродвигатель, помогающий нам крутить баранку, может иметь разные конструкции.

На многих автомобилях используют электродвигатели постоянного тока, которые через обратимый червячный редуктор поворачивают рулевой вал. Такой ЭУР также включает в себя блок управления, торсион и датчик крутящего момента. По углу закручивания торсиона блок управления определяет величину крутящего момента на валу рулевой колонки и подает ток на электродвигатель, регулируя направление его вращения и мощность.

Степень усиления зависит от заложенной программы управления, скорости автомобиля, крутящего момента на руле и угла его поворота. ЭУР работает только при работающем двигателе, а потребляет энергию – лишь при повороте руля .

Электроусилитель Kia Ceed с электродвигателем и червячным редуктором.

На некоторых машинах устанавливают мощные электродвигатели с прямым приводом: его ротор жестко связан с рулевым валом. Конструкция – предельно простая. В случае отключения такой ЭУР, в отличие от остальных конструкций, не утяжеляет руль.

На Калине первого поколения и Приоре применялся электродвигатель с прямым приводом на рулевой вал.

Иногда электроусилители руля располагают не на рулевом валу в салоне автомобиля, где тепло и сухо, а на рулевом реечном механизме. Как правило, это дает более прозрачное реактивное действие на руле. Но расположение узла в зоне, где летом может быть жарко от выпускного тракта, а зимой его заливает реагентами, приводит к более частым отказам. Зато меньше нагружены карданчики промежуточного вала, что увеличивает их долговечность.

Плюсы ЭУР

экономия энергии (работа «по требованию»)

простота компоновки и меньшая масса

совместимость с современными системами, от автопарковщика до системы удержания в полосе

отсутствие необходимости в обслуживании

простота ремонта

Минусы ЭУР

зачастую «искусственное» усилие на руле

повышенная загрязняемость при установке привода непосредственно на «рейке»

сложность схемы управления

А если совместить?

Электрогидравлические усилители (ЭГУР) – своего рода «гибриды». Они устроены аналогично ГУР, однако насос приводится в движение электродвигателем, а не мотором автомобиля. Такая схема позволяет использовать гидроусилитель лишь по потребности, экономя топливо и ресурс, а также расширяя возможности по настройке усилия на руле в зависимости от скорости.

Замените гидронасос с приводом от коленвала двигателя на электронасос – и вы получите электрогидро­усилитель.

Плюсы ЭГУР

экономия энергии (работа «по требованию»)

простота компоновки

Минусы ЭгУР

потеря усиления на морозе, при загустевании жидкости

несовместимость с современными системами помощи водителю

зачастую – труднодоступность бачка с жидкостью

шум

За кем будущее?

Вопрос уже не стоит: в легковых автомобилях электроусилители одержали победу. Не только для радости водителя, но и потому, что это самый прямой путь к автопилотным технологиям. ГУР и ЭГУР сохраняются разве что на машинах давней разработки либо на коммерческом транспорте.

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