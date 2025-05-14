Гидро или электро — какой усилитель рулевого управления лучше?

Раскрыто какой усилитель руля совершеннее: ГУР, ЭУР или электрогидравлический (ЭГУР)

Изначально никаких усилителей руля не было – для облегчения поворота колес увеличивали передаточное отношение рулевого механизма: баранка крутилась легче, но вращать ее нужно было дольше. Но в начале XX века стали появляться усилители, причем сначала электрический (ЭУР) и лишь потом гидравлический (ГУР)!

Тяжелый руль

Управлять автомобилем с неисправным усилителем руля тяжелее, чем таким же, но без усилителя. И дело не только в уменьшенном передаточном отношении рулевого привода с усилителем (то есть меньшем числе оборотов руля от упора до упора). В машине с гидроусилителем водителю приходится вручную продавливать жидкость по тонким трубкам, а в схеме с электроусилителем руля – быстро вращать электродвигатель через ставший повышающим редуктор (мультипликатор). Это снижает точность и скорость руления. А потому ПДД запрещают движение с неисправной системой усиления.

Как устроен ГУР

ГУР сочетается и со старыми рулевыми редукторами с трапецией, и с современными «рейками», где он встроен в рулевой механизм.

Насос гидроусилителя стоит на двигателе и приводится во вращение ремнем. Рабочая жидкость подается под высоким давлением к распределителю, механически соединенному с рулевым валом.

Исторически вначале появились усилители, где исполнительный механизм встроен в рулевой редуктор. А когда додумались до реечных рулевых механизмов, всё стало еще проще.

На Нивах применен гидроусилитель руля в паре с рулевой трапецией.

На зубчатой рейке механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте руля одна из камер гидроцилиндра соединяется с нагнетательной магистралью от насоса, а другая – со сливной. Поршень из-за разности давлений жидкости перемещает рейку влево или вправо и, через тяги и поворотные кулаки, поворачивает колеса.

Иногда применяют систему с переменным усилением, зависящим от скорости автомобиля. На малой скорости обеспечивается максимальное усиление для облегчения крутых поворотов и маневрирования при парковке. На высокой усиление уменьшается – ради повышения курсовой устойчивости.

Гидроусилитель на Chevrolet Lacetti совмещен с реечным рулевым механизмом.

Эффект достигается за счет изменения расхода жидкости через насос. Электронный блок анализирует данные о скорости машины и об угле поворота руля. Он подает сигнал на электромагнитный игольчатый клапан насоса, который и регулирует расход рабочей жидкости. Иными словами, даже классический ГУР порой оснащается электроникой, управляющей его усилением.

Плюсы ГУР

отработанная конструкция

высокая мощность (им оснащают даже грузовики)

сравнительно невысокая стоимость ремонта

помощь в гашении ударов от неровностей, комфортность управления

Минусы ГУР

непрерывный отбор мощности двигателя, повышающий расход топлива

потеря усиления на морозе, при загустевании жидкости

необходимость обслуживания (замена жидкости и приводного ремня)

большие габариты, усложняющие обслуживание

чувствительность к повороту руля до упора (пиковая нагрузка на узел)

шум