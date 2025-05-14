Гидро или электро — какой усилитель рулевого управления лучше?
Изначально никаких усилителей руля не было – для облегчения поворота колес увеличивали передаточное отношение рулевого механизма: баранка крутилась легче, но вращать ее нужно было дольше. Но в начале XX века стали появляться усилители, причем сначала электрический (ЭУР) и лишь потом гидравлический (ГУР)!
Тяжелый руль
Управлять автомобилем с неисправным усилителем руля тяжелее, чем таким же, но без усилителя. И дело не только в уменьшенном передаточном отношении рулевого привода с усилителем (то есть меньшем числе оборотов руля от упора до упора). В машине с гидроусилителем водителю приходится вручную продавливать жидкость по тонким трубкам, а в схеме с электроусилителем руля – быстро вращать электродвигатель через ставший повышающим редуктор (мультипликатор). Это снижает точность и скорость руления. А потому ПДД запрещают движение с неисправной системой усиления.
Как устроен ГУР
ГУР сочетается и со старыми рулевыми редукторами с трапецией, и с современными «рейками», где он встроен в рулевой механизм.
Насос гидроусилителя стоит на двигателе и приводится во вращение ремнем. Рабочая жидкость подается под высоким давлением к распределителю, механически соединенному с рулевым валом.
Исторически вначале появились усилители, где исполнительный механизм встроен в рулевой редуктор. А когда додумались до реечных рулевых механизмов, всё стало еще проще.
На зубчатой рейке механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте руля одна из камер гидроцилиндра соединяется с нагнетательной магистралью от насоса, а другая – со сливной. Поршень из-за разности давлений жидкости перемещает рейку влево или вправо и, через тяги и поворотные кулаки, поворачивает колеса.
Иногда применяют систему с переменным усилением, зависящим от скорости автомобиля. На малой скорости обеспечивается максимальное усиление для облегчения крутых поворотов и маневрирования при парковке. На высокой усиление уменьшается – ради повышения курсовой устойчивости.
Эффект достигается за счет изменения расхода жидкости через насос. Электронный блок анализирует данные о скорости машины и об угле поворота руля. Он подает сигнал на электромагнитный игольчатый клапан насоса, который и регулирует расход рабочей жидкости. Иными словами, даже классический ГУР порой оснащается электроникой, управляющей его усилением.
Плюсы ГУР
- отработанная конструкция
- высокая мощность (им оснащают даже грузовики)
- сравнительно невысокая стоимость ремонта
- помощь в гашении ударов от неровностей, комфортность управления
Минусы ГУР
- непрерывный отбор мощности двигателя, повышающий расход топлива
- потеря усиления на морозе, при загустевании жидкости
- необходимость обслуживания (замена жидкости и приводного ремня)
- большие габариты, усложняющие обслуживание
- чувствительность к повороту руля до упора (пиковая нагрузка на узел)
- шум
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