#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сборку автомобилей УАЗ хотят начать на еще одном континенте
15 апреля
Сборку автомобилей УАЗ хотят начать на еще одном континенте
Группа «Соллерс» может наладить сборку...
Появилась новая спецверсия седанов и универсалов Lada Vesta
15 апреля
Появилась новая спецверсия седанов и универсалов Lada Vesta
Началось производство автомобилей Lada Vesta c...
Honda XR-V
15 апреля
Новый недорогой кроссовер Honda снова доступен в России
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...

Засвистело под капотом? Вот что нужно срочно проверить

Эксперты «За рулем» рассказали о признаках износа ремня генератора

Рекомендуем
Haval F7 российского производства после 20 тысяч км пробега

Ремень-убийца

Обрыв приводного ремня не так уж безобиден. На моторах с приводом ГРМ цепи ошметки ремня, попав под шкив, могут повредить передний сальник коленвала. А у ременных двигателей нитки от расслоившегося приводного ремня, попав на ведущий шкив коленвала, могут привести к обрыву ремня ГРМ.

Поводом для оперативной замены ремня могут послужить сопровождающие его работу скрипы и свист. Из косвенных признаков износа отметим тусклый свет фар, а также недозаряд аккумуляторной батареи.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Признаки износа ремня привода вспомогательных агрегатов

Признаками износа ремня при визуальном осмотре являются трещины и выкрашивание клиньев, вылезшие нити корда, значительные потертости.

Рекомендуем
Проверили подкатные домкраты-двухтонники — какой прослужит дольше?

Причины повреждения ремня привода вспомогательных агрегатов

Причиной преждевременного повреждения ремня могут быть несоосные шкивы агрегатов, а также сколы на шкивах или их значительная коррозия. Износ может спровоцировать и выработавший свой ресурс ролик натяжителя.

Помните, что попадание на ремень любых жидкостей, в том числе масла или охлаждающей жидкости, резко снижает его ресурс.

Как выбрать ремень привода вспомогательных агрегатов

При выборе ремня обращайте внимание на число ручейков: оно ни в коем случае не должно быть меньше рекомендованного. Если у штатного ремня указано 6РК (шесть ручьев), то не применяйте 5РК. Такой ремень при работе фактически лишается одного из боковых упоров, что может привести к его нежелательному перемещению.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При необходимой длине ремня, скажем, 1039 мм, допустимо отклонение на пару миллиметров в любую сторону. Ролик натяжителя сориентируется по ситуации. Длина ремня указана в его обозначении после символов РК.

При замене ремня желательно поменять и ролик натяжителя.

Эксперты «За рулем» провели испытания на разрыв поликлиновых приводных ремней для Лады Весты и выяснили, что разброс по величине усилия достигает 70% между лучшим и худшим! Какие ремни провалили испытания, а какие способны на долгую службу, мы еще расскажем — заходите почаще!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 37
15.04.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1