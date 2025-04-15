Засвистело под капотом? Вот что нужно срочно проверить

Эксперты «За рулем» рассказали о признаках износа ремня генератора

Ремень-убийца

Обрыв приводного ремня не так уж безобиден. На моторах с приводом ГРМ цепи ошметки ремня, попав под шкив, могут повредить передний сальник коленвала. А у ременных двигателей нитки от расслоившегося приводного ремня, попав на ведущий шкив коленвала, могут привести к обрыву ремня ГРМ.

Поводом для оперативной замены ремня могут послужить сопровождающие его работу скрипы и свист. Из косвенных признаков износа отметим тусклый свет фар, а также недозаряд аккумуляторной батареи.

Признаки износа ремня привода вспомогательных агрегатов

Признаками износа ремня при визуальном осмотре являются трещины и выкрашивание клиньев, вылезшие нити корда, значительные потертости.

Причины повреждения ремня привода вспомогательных агрегатов

Причиной преждевременного повреждения ремня могут быть несоосные шкивы агрегатов, а также сколы на шкивах или их значительная коррозия. Износ может спровоцировать и выработавший свой ресурс ролик натяжителя.

Помните, что попадание на ремень любых жидкостей, в том числе масла или охлаждающей жидкости, резко снижает его ресурс.

Как выбрать ремень привода вспомогательных агрегатов

При выборе ремня обращайте внимание на число ручейков: оно ни в коем случае не должно быть меньше рекомендованного. Если у штатного ремня указано 6РК (шесть ручьев), то не применяйте 5РК. Такой ремень при работе фактически лишается одного из боковых упоров, что может привести к его нежелательному перемещению.

При необходимой длине ремня, скажем, 1039 мм, допустимо отклонение на пару миллиметров в любую сторону. Ролик натяжителя сориентируется по ситуации. Длина ремня указана в его обозначении после символов РК.

При замене ремня желательно поменять и ролик натяжителя.

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