Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei

В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan Teana

На автосалоне в Гуанчжоу совместное предприятие Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company (DFN) представило новый бизнес-седан Teana, который выделяется системой Huawei HarmonySpace 5.0.

Седан привлекает внимание стильным внешним видом. Согласно информации от производителя, фары способны освещать дорогу на расстоянии до 230 метров.

В интерьере предусмотрены 256-цветная атмосферная подсветка и крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, поддерживающий голосовое управление. Базовая версия автомобиля включает аудиосистему с 15 динамиками (в топовой комплектации – 17 динамиков), созданную совместно с Huawei Sound.

Nissan Teana
Nissan Teana

Под капотом нового Nissan Teana для китайского рынка установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель Nissan VC-Turbo, который развивает мощность до 243 л.с. и максимальный крутящий момент в 371 Нм, в паре с бесступенчатым вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

