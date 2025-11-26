Экология
Когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора

Глава «Автостата» раскрыл сроки подорожания машин из-за утильсбора

С 1 декабря в России начнут действовать новые правила расчета ставок утилизационного сбора.

Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, эти изменения повлекут за собой увеличение цен на автомобили, хотя процесс будет постепенным.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат»:

В ночь на 1 декабря ничего неожиданного не произойдет. Некоторые уже начали повышать цены, другие сделают это позже. В зависимости от моделей изменения будут различаться в долгосрочной перспективе.

Он также отметил, что курс рубля к основным валютам является важным фактором, способствующим росту цен. Эксперт акцентировал внимание, что в данный момент курс относительно стабилен, но риски его падения присутствуют.

На горизонте 3-6 месяцев цены на автомобили вырастут на 5-10%, прогнозирует специалист. При этом частный импорт машин с двигателем мощностью более 160 л.с. резко сократится, тогда как для автомобилей до 160 л.с. произойдет увеличение. Сегмент премиальных машин пострадает больше всего, поскольку в их структуре много мощных моделей, добавил Целиков.

При этом средневзвешенные цены могут измениться не так значительно. Доля дешевых моделей на рынке вырастет, тогда как более дорогие автомобили будут менее популярны.

Напомним, что с 1 декабря льготный утилизационный сбор для физических лиц при ввозе автомобилей из-за границы будет действовать только для машин мощностью до 160 л.с., в то время как на машины с большей мощностью будет введен более высокий коммерческий сбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
26.11.2025 
Фото:Depositphotos
