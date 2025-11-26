Новый кроссовер калужской сборки снова подешевел: подробности

В России новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей

Кроссовер Tenet T7, собранный в Калужской области, теперь доступнее. Базовые цены остались на прежнем уровне, но в прайс-листе появилась прямая скидка, которая ранее действовала всего один день в конце октября.

Tenet T7

Tenet T7 является локализованной версией китайского Chery Tiggo 7L и предлагается в переднеприводных и полноприводных вариантах.

В текущем списке доступных комплектаций остались две версии с передним приводом – Active 2WD и Prime 2WD, а также два варианта с полным приводом – Active 4WD и Prime 4WD, на которые предлагается прямая скидка в размере 50 000 рублей.

Tenet T7

Комплектация Ultra 4WD, которая раньше была флагманом линейки Tenet T7 и стоила 3 230 000 рублей без учета скидок, исчезла из прайс-листа. Эта версия отличалась от Prime 4WD более высоким уровнем оснащения.

Цены на модель Tenet T7 следующие:

Active 2WD: 2 680 000 руб. (со скидкой 2 630 000 руб.)

Prime 2WD: 2 880 000 руб. (со скидкой 2 830 000 руб.)

Active 4WD: 2 880 000 руб. (со скидкой 2 830 000 руб.)

Prime 4WD: 3 080 000 руб. (со скидкой 3 030 000 руб.)

Все комплектации автомобиля оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным мокрым сцеплением.

