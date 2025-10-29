В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки

Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с полным приводом за 3,08 млн рублей

Кроссовер Tenet T7 теперь доступен с интеллектуальной системой полного привода в комплектации Prime, как сообщила пресс-служба марки.

Автомобиль можно приобрести в трех версиях: Active, Prime 2WD и Prime 4WD.

Цена кроссовера с полным приводом составляет 3 080 000 рублей, что на 200 тысяч рублей выше, чем стоимость аналогичной модели с передним приводом (Prime 2WD оценивается в 2 880 000 рублей, а версия Active – в 2 680 000 рублей).

Tenet T7

Российский бренд Tenet начал продажи T7 в конце августа 2025 года, а производство осуществляется на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Интерьер Tenet T7

Внешний вид T7 напоминает кроссовер Chery Tiggo 7L, а их технические характеристики практически идентичны. Кроссовер Tenet T7 оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым роботом. Первоначально T7 предлагался только с передним приводом, в отличие от Tiggo 7L.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

«За рулем» можно читать и в Телеграм