Новый кроссовер калужской сборки подешевел: подробности

В России новый кроссовер Tenet T7 стал на 50 000 рублей доступнее

Кроссовер Tenet T7, собранный в Калужской области, стал на 50 000 рублей доступнее. Хотя базовые цены остались прежними, введена прямая скидка, действующая на все варианты автомобиля.

Tenet T7, который представляет собой локализованную версию китайского кроссовера Chery Tiggo 7L, теперь предлагается в России как в переднеприводной, так и полноприводной конфигурациях.

В продаже доступны три версии с полным приводом: Active 4WD по цене 2 880 000 рублей, Prime 4WD за 3 080 000 рублей и Ultra 4WD стоимостью 3 230 000 рублей. К ним добавились две переднеприводные комплектации Active 2WD и Prime 2WD, которые стоят 2 680 000 и 2 880 000 рублей соответственно. Все перечисленные модели имеют прямую скидку в 50 000 рублей.

Tenet T7

Таблица цен на Tenet T7

Active 2WD: 2 680 000 руб. (2 630 000 руб. со скидкой) ;

; Prime 2WD: 2 880 000 руб. (2 830 000 руб. со скидкой) ;

; Active 4WD: 2 880 000 руб. (2 830 000 руб. со скидкой) ;

; Prime 4WD: 3 080 000 руб. (3 030 000 руб. со скидкой) ;

; Ultra 4WD: 3 230 000 руб. (3 180 000 руб. со скидкой) .

Одной из ключевых особенностей полноприводного Tenet T7 является интеллектуальная система I-4WD, реагирующая на изменения за 100 мс и способная распределять до 50% крутящего момента на задние колеса, обеспечивая тягу в равной мере. Кроме того, водителям доступны шесть адаптивных режимов вождения: от городских «Эко», «Нормальный» и «Спорт» до внедорожных «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

Интерьер Tenet T7

Что касается силового агрегата, он представлен единственным вариантом: 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией робот с двойным мокрым сцеплением.

