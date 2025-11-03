#
Новый кроссовер калужской сборки подешевел: подробности

В России новый кроссовер Tenet T7 стал на 50 000 рублей доступнее

Кроссовер Tenet T7, собранный в Калужской области, стал на 50 000 рублей доступнее. Хотя базовые цены остались прежними, введена прямая скидка, действующая на все варианты автомобиля.

Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Tenet T7, который представляет собой локализованную версию китайского кроссовера Chery Tiggo 7L, теперь предлагается в России как в переднеприводной, так и полноприводной конфигурациях.

В продаже доступны три версии с полным приводом: Active 4WD по цене 2 880 000 рублей, Prime 4WD за 3 080 000 рублей и Ultra 4WD стоимостью 3 230 000 рублей. К ним добавились две переднеприводные комплектации Active 2WD и Prime 2WD, которые стоят 2 680 000 и 2 880 000 рублей соответственно. Все перечисленные модели имеют прямую скидку в 50 000 рублей.

Tenet T7
Tenet T7

Таблица цен на Tenet T7

  • Active 2WD: 2 680 000 руб. (2 630 000 руб. со скидкой);
  • Prime 2WD: 2 880 000 руб. (2 830 000 руб. со скидкой);
  • Active 4WD: 2 880 000 руб. (2 830 000 руб. со скидкой);
  • Prime 4WD: 3 080 000 руб. (3 030 000 руб. со скидкой);
  • Ultra 4WD: 3 230 000 руб. (3 180 000 руб. со скидкой).

Одной из ключевых особенностей полноприводного Tenet T7 является интеллектуальная система I-4WD, реагирующая на изменения за 100 мс и способная распределять до 50% крутящего момента на задние колеса, обеспечивая тягу в равной мере. Кроме того, водителям доступны шесть адаптивных режимов вождения: от городских «Эко», «Нормальный» и «Спорт» до внедорожных «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

Интерьер Tenet T7
Интерьер Tenet T7

Что касается силового агрегата, он представлен единственным вариантом: 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией робот с двойным мокрым сцеплением.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

